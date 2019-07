Concert du 14 juillet : un programme entre tubes et découvertes avec Alain Altinoglu

Au programme de la première répétition de l'ONF, il y a les inusables : La gaieté parisienne, de Jacques Offenbach, La danse hongroise n°5 de Johannes Brahms, l'ouverture de l'opéra Carmen, de Georges Bizet... La séquence de déchiffrage passe vite, Alain Altinoglu rendre rapidement dans les détails. Il connaît bien cette formation, mais c'est la première fois qu'il la dirige pour la fête nationale. Le courant passe très bien avec les musiciens. Il faut dire beaucoup d'entre eux viennent du Conservatoire National Supérieur de Musique. « J'en connais pas mal, explique le chef d'orchestre qui a lui même fréquenté l'établissement, maintenant j'y enseigne, certains sont mes élèves ».

Un concert pour public très large

Les programmateurs du concert du 14 juillet ont tenu à incorporer des airs connus dans leur sélection. « C'est l'un des seuls moments où la musique classique passe à la télévision à une heure de grande écoute », explique Didier de Cottignies, le directeur artistique de l'orchestre. Il ne faut pas perdre les novices avec des œuvres ou des compositeurs confidentiels. Avec le chef Alain Altinoglu et France Télévisions, qui va retransmettre le spectacle, il a donc convoqué des compositeurs-stars. Mais le choix n'a pas été simple : « ça a été un casse-tête, des discussions sans fin, mais on y est arrivé », avoue-t-il. « Le public entendra des morceaux qui ont été repris au cinéma ou même dans des publicités, car les gens sont accrochés par des choses qu'ils connaissent déjà », avance Alain Altinoglu. C'était aussi une demande des chaînes qui retransmettront le concert, car l'audimat a un poids important dans le choix des morceaux.

Des perles moins célèbres

Mais le programme réserve aussi des pièces moins souvent jouées, comme le concerto d'Anranjuez, par la guitariste chinoise Xuefei Yang, ou l'Ode à la lune, tiré de l'opéra Rusalka, d'AntoninDvorak. Les interprètes feront aussi une petite incursion dans la variété, avec une interprétation de La Mamma, de Charles Aznavour par Roberto Alagna. L'orchestration a été spécialement écrite pour l'occasion. « Nous tenions à lui faire ce petit hommage, nous serons le 14 juillet, et Charles Aznavour était quand même une des gloires nationales françaises », explique Didier de Cottignies. Alain Altinoglu a un point commun avec le chanteur, disparu en octobre 2018 : tous deux viennent de familles immigrées arméniennes. « Quand on grandit dans une famille arménienne, Charles Aznavour est une personnalité incontournable, donc ça me fait très plaisir de diriger La Mamma », affirme le chef d'orchestre. Le programme comprend un autre Arménien célèbre, Aram Katchaturian. L'ONF jouera son inoxydable Danse du Sabre.

Le concert se tiendra dimanche soir sur le Champ de Mars à partir de 21h15, juste avant le traditionnel feu d'artifice. Il sera retransmis en direct sur France Inter et France 2.

Le programme musical de la soirée

Hector Berlioz

La Damnation de Faust « Marche Hongroise »

Georges Bizet

Carmen : prélude et « Habenera »

Gaëlle Arquez

Charles Gounod

Roméo et Juliette « Je veux vivre »

Aleksandra Kurzak

Charles Gounod

Faust « Le Veau d’or »

René Pape

Giuseppe Verdi

Nabucco « Va pensiero »

Charles Aznavour / Gall

La Mamma

(orchestration de Didier Benetti)

Roberto Alagna, Xuefei Yang

Aram Khachaturian

Gayaneh « Danse du Sabre »

Antonio Vivaldi

Giustino « Vedro con mio diletto »

Jakub Józef Orliński

Joaquin Rodrigo

Concerto d’Aranjuez : Adagio

Xuefei Yang

Jacques Offenbach

La Gaîté Parisienne : Ouverture et Vivo

Jacques Offenbach

La Périchole « Le muletier et la jeune personne »

Gaëlle Arquez, Roberto Alagna

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n°23 pour piano et orchestre : 2eme mouvement

Khatia Buniatishvili

Fromental Halévy

La Juive « Rachel, quand du Seigneur »

Roberto Alagna

Anton Dvořák

Rusalka « Ode à la lune »

Gautier Capuçon

Leonard Bernstein

West Side Story : « Tonight » (Scène du Balcon)

Christian Elsner, Chen Reiss

Johannes Brahms

Danse Hongroise n°5

Franz Lehar

La Veuve joyeuse « L’heure exquise »

Aleksandra Kurzak, Roberto Alagna

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°9 « Ode à la joie »

Claude Rouget de Lisle / Hector Berlioz

La Marseillaise

Maîtrise de Radio France

Sofi Jeannin chef de chœur

Chœur de Radio France

Alessandro Di Stefano chef de chœur

Orchestre National de France

Alain Altinoglu direction