L'Opéra de Lyon n'a pas retenu de candidats pour sa direction

Le jury de recrutement a conclu, après examen des projets remis par les candidats présélectionnés et auditions, de ne retenir aucun candidat à la succession de Serge Dorny. Un nouvel avis d'appel à candidature sera relancé prochainement pour une nomination souhaitée d'ici l'automne.

Voilà la composition du jury, qui reste le même pour cette seconde procédure :

Président du jury : Rémy Weber, président du Conseil d’Administration de l’Opéra de Lyon

Loïc Graber et Xavier Fourneyron, qui représentent la Ville de Lyon

Michel Prosic et Alain Loiseau, qui représentent l’Etat

Myriam Picot qui représente la Métropole de Lyon

Florence Verney-Carron, qui représente la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Dominique Savelkoul, personnalité qualifiée

Le jury ne souhaite pas communiquer le nom des candidats auditionnés et de fait non retenus.

Nommé directeur général de l’Opéra national de Lyon en 2003, Serge Dorny y a développé une politique artistique associant grandes œuvres du répertoire et opéras peu connus. Il a élaboré des festivals thématiques, et donné une place nouvelle à la musique du XXe siècle et à la création, incitant également des metteurs en scène à aborder le théâtre lyrique, tels Christophe Honoré, David Marton, ou encore Wajdi Mouawad.