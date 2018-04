Julie Fuchs exclue d'un opéra en raison de sa grossesse

Julie Fuchs se dit «déçue ». La soprano de 34 ans devait chanter le rôle de Pamina, dans La flûte enchantée de Mozart au Staatsoper de Hambourg. Il n'en sera rien. Quatre jours avant le début des répétitions, la direction de l'établissement lui a annoncé sa mise à l'écart pour cause de grossesse. La jeune femme s'est épanchée vendredi dans une publication sur son compte Facebook. « Je me sens physiquement et vocalement en forme », a-t-elle écrit. «J'aurais voulu trouver des ajustements », poursuit-elle, mais les discussions avec la direction ont échoué. Elle assure que ses performances vocales ne sont pas amoindries par ses quatre mois de grossesse.

Je suis tout à fait déterminée à remplir mes contrats comme prévu et annoncé précédemment.

Le responsable de la gestion artistique du Staatsoper de Hambourg s'est défendu sur Twitter en évoquant l'intégrité artistique. « Il y a plusieurs scènes physiquement exigeantes, explique-t-il, après un examen approfondi, il n'est pas possible de modifier la mise en scène ». Selon lui, cette décision a été prise pour préserver la santé de Julie Fuchs et ne « pas prendre de risque ».

En 2016, un procès pour un congé maternité

Plusieurs artistes ont pourtant chanté sur scène pendant leur grossesse ces dernières années, choisissant elles-mêmes le moment où elles souhaitaient se retirer. En 2008, Anna Netrebko avait décidé d'honorer ses engagements « aussi longtemps que possible », elle n'avait cependant pas pu prendre part au festival de Salzbourg. En 2016, les producteurs de la comédie musicale Shuffle Along avaient mis fin aux représentations quand la vedette Audra McDonald était partie en congé maternité. Ce départ avait entraîné un procès entre les producteurs et l'assureur du spectacle à propos du manque-à-gagner.

« Mes médecins me trouvent en parfait santé », a répondu Julie Fuchs après cette soudaine mise à l'écart. Avant de promettre : « J'ai hâte de revenir sur la scène en juin pour Poppée à l'Opernhaus de Zurich ».