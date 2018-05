Judith Chaine va présenter pour la première fois Musiques en fête

L’un des événement musicaux médiatiques de l’été, Musiques en fête, sera co-présenté pour sa 8e édition par la journaliste Judith Chaine. Productrice de l’émission Dimanche à l’opéra sur France Musique, elle accompagnera l’animateur Cyril Féraud, déjà bien rodé à l’exercice, pour ajouter une touche de connaissances musicales et d'anecdotes sur les œuvres et artistes de la soirée. « Nous sommes très fiers et honorés d’accueillir Judith Chaine pour présenter cette émission. C’est très chic d’avoir une personnalité de France Musique », a déclaré l'équipe de l'émission.

Le 20 juin, la soirée se déroulera depuis le mythique Théâtre antique d’Orange avec 200 artistes invités pour 3h de direct avec des grands noms de la musique classique comme Karine Deshayes, Florian Sempey, Béatrice Uria Monzon ou encore Erwin Schrott.

Les artistes lyriques seront accompagnés par l’Orchestre régional Avignon-Provence, l’Orchestre de Cannes Alpes-Provence-Côte d’Azur, deux maîtrises : celle des des Bouches-du-Rhône et celle d’Opéra Grand Avignon et les artistes du chœur de Parme.

La programmation musicale reste éclectique, reprenant quelques grands tubes et de la musique plus pop comme Elton John. L’idée de cet événement étant de rassembler le plus de monde devant son poste et rendre le classique accessible. Une recette qui marche quand on sait que ce concept a été décoré émission préférée des Français par les téléspectateurs en 2014.

Musiques en fête sera diffusé sur France 3 et sur France Musique, le 20 juin à partir de 20h50.