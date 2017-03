Je sais pas vous : Prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy

Claude Debussy n'aime pas grand monde dans sa jeunesse... Il n'écoute les conseils de personne et ne s'intéresse qu'à la nature. C'est d'ailleurs l'un des thèmes principaux de son prélude, avec le désir qui transpire dans le solo de flûte du début... Inspiré du poème de MallarméL'après-midi d'un faune, son oeuvre ne raconte pas une histoire mais des sensations, des images. Lesquelles ? Réponse dans cet épisode de la série "Je ne sais pas vous" !

Patrick Leterme et Etienne Duval vous prennent par la main pour découvrir et redécouvrir la musique grâce à des petites vidéos de trois minutes. Trois minutes d'humour, de dessins, de papiers déchirés, de petites histoires et de grande histoire, de musique, de musique, et encore de musique !

Au fil des semaines, France Musique, coproductrice de cette websérie initiée par la RTBF, diffusera de nouveaux épisodes, consacrés aux Quatre interludes marins de Britten, au Sacre du Printemps de Stravinsky, ou encore à l'Ave Verum de Mozart...