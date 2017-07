Je sais pas vous : le Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky

Le Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky a eu une histoire assez folle... Ce fut d'abord un scandale, lors de sa création au Théâtres des Champs-Elysées, le 29 mai 1913. Le but du compositeur était qu'on ne puisse plus entendre des notes individuelles, mais un bloc brut et compact, répété, qui mette en transe par ses accents imprévisibles...

Patrick Leterme et Etienne Duval vous prennent par la main pour découvrir et redécouvrir la musique grâce à des petites vidéos de trois minutes. Trois minutes d'humour, de dessins, de papiers déchirés, de petites histoires et de grande histoire, de musique, de musique, et encore de musique !

Au fil des semaines, France Musique, coproductrice de cette websérie initiée par la RTBF, diffusera de nouveaux épisodes, consacrés aux interludes marins de Britten, ou encore à l'Ave Verum de Mozart...