Je sais pas vous : le Prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy

1894, Claude Debussy présente au public parisien sa nouvelle oeuvre, composée pendant les deux dernières années : un Prélude à l'après-midi d'un faune, justement sous-titré Eglogue pour orchestre d'après Stéphane Mallarmé. Comment cette oeuvre a-t-elle connue une telle postérité ? Réponse dans ce nouvel épisode de la série "Je sais pas vous" !

Patrick Leterme et Etienne Duval vous prennent par la main pour découvrir et redécouvrir la musique grâce à des petites vidéos de trois minutes. Trois minutes d'humour, de dessins, de papiers déchirés, de petites histoires et de grande histoire, de musique, de musique, et encore de musique !

Au fil des semaines, France Musique, coproductrice de cette websérie initiée par la RTBF, diffusera de nouveaux épisodes, consacrés aux interludes marins de Britten, au Sacre du Printemps de Stravinsky, ou encore à l'Ave Verum de Mozart...