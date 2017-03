Je sais pas vous : la 5e symphonie de Chostakovitch

Dmitri Chostakovitch écrivit sa 5e symphonie en trois mois, en 1937, dans un contexte très troublé. C'est l'année du second grand "procès de Moscou" et des Grandes Purges : Staline fait déporter, exécuter et éliminer ses opposants politiques (réels ou fantasmés). Il ne fait pas bon, à cette époque, être compositeur : une oeuvre jugée trop intellectuelle est contre le peuple, une oeuvre trop moderne également. Quelle place pour Chostakovitch dans ce contexte ? Réponse dans cet épisode de la série "Je ne sais pas vous" !

Patrick Leterme et Etienne Duval vous prennent par la main pour découvrir et redécouvrir la musique grâce à des petites vidéos de trois minutes. Trois minutes d'humour, de dessins, de papiers déchirés, de petites histoires et de grande histoire, de musique, de musique, et encore de musique !

Au fil des semaines, France Musique, coproductrice de cette websérie initiée par la RTBF, diffusera de nouveaux épisodes, consacrés aux interludes marins de Britten, au Sacre du Printemps de Stravinsky, ou encore à l'Ave Verum de Mozart...