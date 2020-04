Jamais seul avec... Marina Chiche

Même confinés, nous ne serons jamais seuls grâce à la musique et aux musiciens. La violoniste Marina Chiche partage avec nous cet instant musical.

Quel morceau avez-vous souhaité jouer aux auditeurs de France Musique ?

Il s’agit de la version pour violon seul de La Marseillaise de Rouget de Lisle arrangée par Igor Stravinsky. C’est un clin d’oeil à tous les supporters de foot qui se réjouissaient déjà de soutenir les Bleus lors de l’Euro…et qui ont hâte des prochains matchs !

Comment vivez-vous ce confinement ? Comment se déroulent vos journées ?

Il y a des hauts et des bas. Des moments de sérénité alternent avec des moments d’angoisse diffuse face à cette crise qui nous touche de manière collective et intime. Quand j’arrive à trouver l’espace intérieur, j’essaie de mettre à profit ce temps sans concerts pour faire des recherches musicologiques et journalistiques et préparer différents projets à venir. Des associations m’ont demandé d’enregistrer des vidéos, notamment Musique et Santé. Chaque semaine j’écris ma « lettre musicale » et j’alimente mon blog. Du lundi au vendredi je propose un Atelier en Live sur ma page Facebook de 18H à 18H30. J’y joue des extraits d’oeuvres que je présente et je partage mes réflexions d’interprète. C’est un peu comme si j’ouvrais une fenêtre pendant cette période confinée. J’avais envie de créer un moment de musique « connectée » et de continuer à transmettre.

Quelles musiques écoutez-vous en ce moment ?

Je cherche des musiques que j’envoie à des amis mélomanes, des musiques-médicaments comme je les appelle. Cela va d’oeuvres de Biber à mes standards de jazz préférés, en passant par Bach, Beethoven, Schubert, Wagner ou Kreisler.

Un livre ?

Je suis plongée dans The Europeans d’Orlando Figes, un livre passionnant que je lis très lentement, pour une fois ! C’est sur l’émergence d’un monde culturel transnational dans l’Europe du XIXe siècle.

Un film ?

Je ne regarde pas beaucoup de films en ce moment. Par contre j’ai fini la série «Baron noir » et je suis « le Bureau des légendes

Marina Chiche

Retrouvez toutes les vidéos « Jamais seul avec... » sur francemusique.fr