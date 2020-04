Jamais seul avec... Julien Hardy et The Lockdown Wind Quintet

Même confinés, nous ne serons jamais seuls grâce à la musique et aux musiciens.The Lockdown Wind Quintet (Magalie Mosnier, flûte, Hélène Devilleneuve, hautbois, Nicolas Baldeyrou, clarinette, Hugues Viallon, cor et Julien Hardy, basson) partage avec nous un moment musical.

Quel morceau avez-vous souhaité jouer aux auditeurs de France Musique ?

Julien Hardy : La Bagatelle n°4 pour quintette à vents de György Ligeti est une œuvre majeure du répertoire pour les instruments à vents. De plus, ce mouvement de danse est rempli d'énergie et d'originalité !

Comment vivez-vous ce confinement ? Comment se déroulent vos journées ?

Elles sont très chargées, surtout avec deux enfants en bas âge à la maison ! Il faut bien s'organiser pour les devoirs, pour prendre les repas, etc. et plus particulièrement quand un des deux parents est en télétravail.

Quelles musiques écoutez-vous en ce moment ?

J'en profite pour écouter des disques qui étaient encore dans leur emballage : les Sonates pour viole de gambe de Carl Philipp Emanuel Bach avec Pandolfo et Alessandrini, le Concerto pour violon de Vivaldi avec Julien Chauvin et dans un autre style « Like it is » de Yusef Lateef.

Un film ?

Je viens tout juste de regarder « La soif du mal » d'Orson Welles.

