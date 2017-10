Héritage exceptionnel pour un orchestre symphonique américain

L'Orchestre symphonique d'Albany, dans l'État de New York, n'a jamais été aussi riche. La formation se retrouve avec un héritage de sept millions de dollars à gérer, plus de trois fois son budget annuel de 2,3 millions de dollars. Cette manne inespérée lui vient de Heinrich Medicus, un ingénieur en physique nucléaire d'origine suisse, décédé en février 2017 à 98 ans. De son vivant, il a été un des mécènes de l'orchestre et un spectateur assidu. Ce legs, de loin le plus important que l'orchestre ait reçu, va lui permettre d'aller plus loin « sur le chemin de l'excellence artistique », a déclaré l'une des membres du conseil d'administration. Dans son testament, le donateur interdit néanmoins de dépenser cette somme et préconise de l'investir pour ensuite profiter des intérêts. « Il pensait qu'un don était le meilleur moyen de garantir la pérennité de l'orchestre pour les futures générations de mélomanes », se souvient David Alan Miller, directeur musical depuis 1992. Heinrich Medicus espérait aussi que cela « encouragerait d'autres personnes à faire des dons », poursuit-il.

25 000 dollars pour sa femme de ménage

Pour exprimer sa gratitude envers son mécène, le poste de directeur musical de l'orchestre porte désormais son nom. David Alan Miller est donc "Heinrich Medicus musical director". En décembre 2018, pour le centenaire de la naissance de Medicus, l'orchestre donnera un concert où seront joués les morceaux préférés du donateur. Le générosité du défunt ne s'est pas arrêtée à l'Orchestre symphonique d'Albany. Il a aussi pensé à d'autres formations locales : Troy Chromatics Concerts a reçu un million de dollars et les Amis de la musique de chambre ont touché 900 000 dollars. Medicus, investisseur averti, a fait fructifier sa fortune en Suisse. Il laisse des sommes importantes à des musées et à des centres de soins. Il n'a pas oublié sa famille, ni sa femme de ménage, qui héritera de 25 000 dollars.