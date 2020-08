Dans les supermarchés, la guerre des pianos est déclarée

L'enseigne Lidl se lance dans la vente de pianos numériques à bas prix. Mais une autre marque de la grande distribution annonce également qu'elle proposera des pianos...moins chers.

En juin dernier, l'enseigne discount Lidl avait annoncé son intention de commercialiser des pianos numériques Colmann à partir de septembre, lors des inscriptions aux activités extra-scolaires. Des instruments proposés au prix de 449 euros (à ce prix-là, vous devrez monter les pieds vous-même). L'offre sera d'abord testée dans les magasins de l'ouest de la France, puis généralisée si les retours sont positifs. « Une très belle affaire, vante le directeur des achats de Lidl France au magazine Capital, car le premier piano de ce niveau dépasse largement les 1 000 euros ». En guise d'argument commercial, il assure que « Lady Gaga joue sur la même marque ».

Lidl s'était déjà distingué, il y a deux mois, en proposant des consoles à très bas coût. Cette offre avait engendré une cohue devant un magasin des Yvelines, forçant les gendarmes à intervenir. L'enseigne a décidé que le nombre de pianos serait limité à dix par établissement.

Un concurrent de dernière minute

Lidl pensait innover sur le créneau de la musique discount. Mais voilà qu'un autre géant de la grande distribution, Carrefour, se positionne. Quelques jours avant Lidl, il mettra aussi en vente un piano numérique Delson-Ringway. Son prix ? 429 euros. Vingt euros de moins que son concurrent. Si Lady Gaga ne joue pas sur cet instrument, il possède néanmoins « un toucher lourd et dynamique à l'image des pianos professionnels », précise le communiqué de Carrefour. L'enseigne promet d'en assurer la livraison (on ne sait pas si les pieds seront déjà montés) et que des exemplaires seront exposés en magasin pour faire des essais.

Tout comme Lidl, les pianos Carrefour ne seront pas disponibles partout. Business Insider dresse la liste des magasins participants. La plupart se situent dans l'ouest de l'hexagone (Bretagne et Pays de la Loire)... une stratégie géographique identique à celle de l'adversaire.