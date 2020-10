Gautier Capuçon nommé ambassadeur de l’association Orchestre à l’Ecole

Nommé ambassadeur d'Orchestre à l’Ecole, le violoncelliste Gautier Capuçon va permettre à des enfants du dispositif de jouer sur scène dans le cadre d'une série de concerts avec l'Orchestre National de Bretagne.

La nomination de Gautier Capuçon comme ambassadeur d’Orchestre à l’Ecole est une bonne nouvelle pour l’association. “C’est un moyen pour elle de faire connaître son travail”, note Anne Boubila, responsable de l’action culturelle de l’Orchestre National de Bretagne.

En concert aujourd’hui au Théâtre des Jacobins à Dinan et vendredi au Couvent des Jacobins à Rennes avec l’Orchestre National de Bretagne, Gautier Capuçon a insisté pour faire participer les enfants. Vingt apprentis musiciens issus chacun de deux collèges de Mayenne rejoindront donc les rangs de l’Orchestre de Bretagne le temps d’un bis. A Dinan, ils joueront des extraits du 4e mouvement de la Symphonie n°9 de Dvorak, et à Rennes, des extraits de L’Automne de Vivaldi, deux projets qui ont dû être montés très rapidement à cause de la crise sanitaire.

Créée en 2008, l’association Orchestre à l’école s’est donné pour objectif de démocratiser et d’encourager la pratique orchestrale à l’école, et de la développer sur l’ensemble du territoire français. Elle s’associe ainsi aux écoles de musique, écoles primaires, et collèges locaux, et compte aujourd’hui 40 000 enfants partout en France.