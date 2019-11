France Musique au beau fixe

Une écoute en progression !

Avec 870 000 auditeurs quotidiens (1,6% d’AC), France Musique enregistre une progression de sa durée d’écoute (1h51 minutes, soit +7 minutes en un an) et augmente sa part d’audience (1,4 %, + 0,1 point en un an).

Le week-end, France Musique fait sa meilleure rentrée le samedi toutes vagues confondues avec 1.8% d’AC.

France Musique rayonne sur le numérique

🏆 Visites : Record de fréquentation en octobre avec 1,7 million de visites (+44% en un an) Source : ACPM / OJD octobre 2019

de fréquentation en octobre avec Source : ACPM / OJD octobre 2019 Audio Live : 2,2 millions d'écoutes Monde / mois (+36% en un an) Source :ACPM Radios digitales Monde moyenne mensuelle Sept-Oct 2019

: Monde / mois Source :ACPM Radios digitales Monde moyenne mensuelle Sept-Oct 2019 Vidéos : 2,1 millions de vidéos vues / mois ( 45% en un an) Source : Sites, Youtube, Dailymotion, Facebook, Twitter, Instagram moyenne Sept-Oct 2019

: / mois ( Source : Sites, Youtube, Dailymotion, Facebook, Twitter, Instagram moyenne Sept-Oct 2019 Podcast : 1 million téléchargéSource : Médiamétrie eStat Octobre 2019

Radio de la musique classique, du jazz et de la création, France Musique se déploie sur tous les supports.

Elle propose chaque jour une offre riche et diversifiée à travers ses programmes, son site francemusique.fr, son appli, ses 7 webradios et sa salle de concert virtuelle.