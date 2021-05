Folle journée de Nantes : Joëlle Kerivin aurait détourné plus de 200 000 euros

Ce lundi 17 mai au soir, le conseil d’administration du prestigieux festival a révélé le montant du préjudice dont il a été victime. La directrice Joëlle Kerivin avait été poussée à la démission en mars.

Le Conseil d’administration s’est réuni lundi 17 mai pour recevoir les premières conclusions du cabinet comptable chargé de l’audit par la Société Anonyme d’Economie Mixte locale. La directrice aurait détourné quelques 232 978 euros. Une annonce qui provoque « stupéfaction et indignation » dans l’équipe de l’événement.

Depuis 2015, Joëlle Kerivin dirigeait ce festival de musique classique financé principalement par la ville de Nantes. Après la découverte d’une gestion catastrophique des finances, elle avait été poussée à la démission en mars dernier et la ville de Nantes avait porté plainte pour ces « irrégularités comptables ».

Un détournement plus grave encore

La somme pourrait s’avérer beaucoup plus élevée car le Conseil d’administration annonce que la période examinée s’étend du 1er juillet 2017 à la date de démission de la directrice, le 15 mars dernier : « Sans préjuger du montant global issu de l'enquête en cours, cette somme correspond d'ores et déjà à des avances sur salaires et frais ». L’enquête est désormais entre les mains du procureur de la République de Nantes. La SAEM se portera civile dans cette affaire. Joëlle Kerivin est soupçonnée d’erreurs de gestion et de fautes graves impliquant notamment « des frais de représentation et des avances sur salaires ». René Martin, fondateur et directeur artistique du festival n’est pour le moment pas impliqué.

L'édition 2021 maintenue

Si le festival est mis en péril par ces détournements, la 27e édition de La Folle Journée se tiendra malgré tout du 28 au 30 mai. Le programme, initialement axé autour des compositeurs russes, se portera finalement sur Bach et Mozart. La billetterie ouvre ce vendredi 21 mai à 18h. Partenaire de l’événement, France Musique diffusera bon nombre des concerts sur son antenne.