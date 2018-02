« Echos de l’Antiquité: musiques ! » catalogue de l'expo au Louvre Lens - Sélection Prix France Musique des Muses 2018

Les auteurs

Le livre a été rédigé par des conservateurs des antiquités orientales, égyptiennes, grecques et romaines du musée du Louvre et de grands universitaires spécialisés.

Echos de l’Antiquité: musiques !

Il s’agit d’un catalogue d’exposition thématique inédit qui explore via le prisme de la musique toutes les civilisations antiques. Musiques ! Telle est la clé d’accès proposée pour découvrir ou redécouvrir les civilisations antiques – Orient ancien, Égypte, Grèce et Rome – par une activité pratiquée par beaucoup et connue de tous. Le public du XXIe siècle est ainsi convié à pénétrer dans un monde souvent peu et mal connu par un médium familier en s’appuyant sur des œuvres d’art et des objets d’une incroyable diversité, tout en utilisant les techniques les plus modernes. Il s’agit aussi, pour la première fois, de faire le point sur la recherche actuelle qui connaît depuis quelques années un développement sans précédent.

Le Louvre Lens produit de grandes expositions d’archéologie de teneur scientifique exigeante. Les sujets sont inédits et permettent une mise à jour de l’état de la recherche.

La prochaine exposition, et le catalogue exhaustif qui l’accompagne, s’intéressera à l’art persan des Qajars.

