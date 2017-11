Deux violons valant plus de 100 000 euros dérobés chez une ancienne musicienne

Le vol a eu lieu à Montgeron, dans l'Essonne. Quatre cambrioleurs, déguisés en policiers, ont dérobé deux violons datant du XVIIIe siècle et des bijoux appartenant à une ancienne violoniste professionnelle. Son époux était présent lors du vol. Selon Le Parisien, les malfaiteurs ont raconté au couple qu'ils avaient repéré des voleurs s'enfuyant de chez eux et ont demandé à voir les objets de valeur de la maison, pour vérifier qu'aucun ne manquait à l'appel. Ces faux policiers ont ensuite emporté leur butin lors d'un moment d'inattention. Le préjudice est estimé à 150 000 euros, dont 100 000 euros pour les deux violons. La valeur sentimentale des objets est aussi très importante, puisque la victime les avait reçus à sa sortie du conservatoire, il y a a près de 70 ans.

Un précédent en septembre dernier

Fin septembre, à Charenton dans le Val-de-Marne, des cambrioleurs avaient déjà dérobé deux violons, dont l'un est estimé à 500 000 euros, et l'autre coûterait environ 15 000 euros. Les archets et des bijoux avaient également été emportés. Là aussi, la victime est un musicien. Le violon le plus cher, datant de 1840, est d'ores et déjà signalé dans la base de données destinée aux objets d'art volés, la brigade de répression du banditisme est chargée de l'enquête.