Daniel Barenboim, Ibrahim Maalouf : les concerts caritatifs pour le Liban s'organisent

Après la double explosion qui a détruit une partie de Beyrouth, plusieurs figures de la musique imaginent des moyens pour venir en aide aux sinistrés. De Daniel Barenboim à Ibrahim Maalouf, des concerts caritatifs sont déjà prévus.

Une partie de la capitale libanaise a été détruite par deux explosions successives le 4 août dernier. La catastrophe a fait plus de 150 morts, des milliers de blessés et de sans-abri. Des figures du monde musical se mobilisent pour aider le Liban avec leurs moyens. Le chef d'orchestre Daniel Barenboim dédie ses concerts des 13 et 14 août, avec le West-Eastern Divan Orchestra, aux victimes et plus largement au peuple libanais. Une annonce symbolique car la formation est composée de jeunes musiciens du Moyen-Orient, notamment d'Israël et des territoires palestiniens. Daniel Barenboim a ajouté une date aux concerts prévus, au programme : Pierre Boulez, Richard Wagner et Beethoven

France Télévisions prépare un grand concert

Les artistes de variétés aussi participent. Le chanteur Bernard Lavilliers est l'un des premiers à avoir lancé l'idée d'un concert caritatif. Selon Le Parisien, France 2 préparerait un concert télévisé avec le trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf, qui se trouvait près de Beyrouth lors des explosions. « France Télévisions est aux côtés des artistes pour organiser un grand concert », affirme la présidente du groupe Delphine Ernotte. L'affiche complète et la date ne sont pas encore arrêtées. Le quotidien affirme que les Chedid (Matthieu, connu sous le nom de -M-, et son père Louis) pourraient y participer, tout comme Bernard Lavilliers. « L'objectif est de récolter des fonds mais aussi de témoigner notre solidarité au peuple libanais », a-t-il déclaré au Parisien. Le concert sera diffusé en première partie de soirée à la télévision, ainsi que sur France Inter.

Des initiatives similaires sont nées dans d'autres pays. A Tunis, un concert de charité était aussi organisé lundi 10 août pour le Liban avec des célébrités tunisiennes. La maire de la ville y avait convié l'ambassadeur du Liban.