Des cas de Covid au Choeur de Radio France

Pas de Requiem allemand à la Maison de la Radio ce soir : la détection de cas de Covid-19 parmi les membres du Choeur de Radio France contraint la Direction de la Musique et de la Création à remanier le programme du concert.

En raison de cas de Covid-19 signalés au Choeur de Radio France, le programme du concert de ce soir avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France et le chef John Eliot Gardiner, a été entièrement rebâti.

Selon Michel Orier, directeur de la Musique et de la Création à Radio France, "malheureusement, suite à la déclaration de quelques cas de Covid-19 au sein du Chœur de Radio France nous sommes contraints, par principe de précaution, de donner cette représentation sans la participation du Chœur".

Initialement prévu, le Requiem allemand de Brahms sera finalement remplacé par la Troisième Symphonie de Brahms et des airs de concert de Beethoven (« Ah ! perfido », scène et air sur un texte de Métastase) et de Mendelssohn (Elias, extrait : « Es ist genug »), interprétés par la soprano Camilla Tilling et le baryton Tareq Nazmi.

Etant donné que le couvre-feu n'entre en vigueur qu'à partir de minuit, l'horaire initial du concert est maintenu (20h), et sa durée ne devrait pas excéder 1h15. En revanche le concert de demain samedi 17 octobre débutera à 18h30 au lieu de 20h.