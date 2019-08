Décès de Daniel Kern, facteur d'orgues strasbourgeois

Il y a dix ans, le Théâtre Mariinsky se renouvelle : la salle de concert se dote d'un café, d'un restaurant, d'un magasin de musique, d'un nouveau studio de répétition et surtout d'un nouvel orgue, construit par la compagnie Alfred Kern et fils. La compagnie est fondée en 1953 par le père de Daniel Kern, Alfred Kern, avec l'aide du théologien, organiste et Prix Nobel de la Paix Albert Schweitzer. "Les compétences uniques des ateliers d'Alfred Kern et fils ont su mêler l'expérience et la tradition des facteurs d'orgues français et allemands. L'orgue de la salle du concert est le premier instrument français construit en Russie depuis plus d'un siècle, et il est différent de ce que construisent les Allemands en raison de la nature particulière de sa construction et du caractère du son qu'il produit, ce qui rend possible des interprétations très méticuleuses du répertoire français et allemand." (Théâtre Mariinsky)

La nouvelle de son décès est un choc pour toute la communauté de l'orgue : "Il avait dû fermer sa société en 2015 par manque de commandes, mais comme ses orgues étaient réputées et installées dans de nombreux pays dans le monde, il a recréé une société à son nom et a continué à les entretenir et à les restaurer. En 2017, la ville de Moscou l'a sollicité pour construire un grand orgue pour une nouvelle salle de concert, parce qu'il avait construit celui du théâtre Mariinsky de Saint-Petersbourg, dont le chef Valery Gergiev leur avait fait l'éloge. Comme il n'avait plus de société pour le construire, il m'a demandé si la manufacture Muhleisen serait prête à relever ce défi en collaboration. Ce qui s'est fait et, il y a peu nous avons commencé à transférer le fruit de notre travail à Moscou. Ce lundi nous devions reprendre l'avion ensemble pour débuter l'harmonisation de cet orgue comportant 5872 tuyaux... Nous terminerons cet orgue à sa mémoire." (Patrick Armand, président du groupement des facteurs d'orgues français, pour france3-regions.francetvinfo).

Nous devons à la famille Kern les orgues des églises Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux et Saint-Séverin à Paris, de la Dresdner Frauenkirche de Dresde et de la salle de concert de Sapporo au Japon. Nous devons également nous souvenir de l'immense chantier de restauration des orgues de Silbermann, Clicquot, Cavaillé-Coll et Merklin entrepris à partir des années 1960, réinstallant des tuyaux dans des buffets datant quelques fois du XVIe siècle, comme à l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas à Paris.