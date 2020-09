Cristian Măcelaru devient le nouveau directeur musical de l'Orchestre national de France

Arrivée anticipée d'un an pour Cristian Măcelaru. Le chef d'orchestre roumain prend ses fonctions aujourd'hui à la tête de l'Orchestre national de France.

Cristian Măcelaru est en avance. La nomination du chef d'orchestre roumain au poste de directeur musical de l'Orchestre national de France est anticipée d'une année, et prend effet dès ce 1er septembre. Il succède à Emmanuel Krivine, qui avait annoncé sa démission en mai.

Âgé de 40 ans, le chef a une double mission : souligner les qualités de l'orchestre dans le répertoire français et renforcer la rayonnement et la place de l'orchestre tant à Paris, que dans les territoires et à travers le monde. Cristian Măcelaru endossera ses habits de directeur musical de l'Orchestre national de France pour la première fois le 24 septembre à l'Auditorium de Radio France. Il dirigera le Prélude à l'Après-midi d'un faune de Debussy, la deuxième Symphonie de Saint-Saëns, ainsi que le deuxième Concerto pour pour piano de Rachmaninov, interprété par Benjamin Grosvenor, artiste en résidence à Radio France.

Successeur de Pierre Boulez à l'orchestre symphonique de Chicago, en 2012, Cristian Măcelaru a dirigé pour la première fois l'Orchestre national de France en 2018 dans le cadre d'un concert-portrait de Claude Vivier. Le 23 juillet dernier, il donnait l'un des premiers concerts avec public à l'auditorium de Radio France, après le confinement, dans lequel il dirigeait Barber, Bizet et Grieg (concert disponible en vidéo).