Crise du Covid : annulations au Théâtre des Champs-Elysées

Le Théâtre des Champs-Elysées a annoncé l'annulation de plusieurs spectacles en raison de la crise sanitaire, comme la Belle au Bois dormant, qui devait être donné pendant les fêtes de fin d'année.

Face à la dégradation de la situation sanitaire, le Ballet national de Lettonie a annulé sa venue à Paris pour la période des fêtes. Par conséquent les représentations de La Belle au bois dormant prévues au Théâtre des Champs-Elysées du 22 décembre au 8 janvier sont annulées, ainsi que les classes d’échauffement du corps de ballet les 28, 30 décembre et le 6 janvier.

Les spectacles avec la danseuse étoile Svetlana Zakharova des 24 et 25 octobre sont également annulés en raison de la fermeture des frontières entre la Russie et l’Union européenne, ainsi que le concert lyrique du 16 novembre avec la soprano Rachel Willis-Sørensen, la mezzo-soprano Karine Deshayes et le baryton-basse Erwin Schrott.

Pour l’instant le reste des concerts au Théâtre des Champs-Elysées est maintenu, avec des horaires avancés à 18h ou 18h30 en raison du couvre-feu.