Covid : Annulation de Aïda à la Scala de Milan

La dernière représentation de Aïda prévue hier à la Scala a été annulée et remplacée par un concert lyrique dirigé par Fabio Luisi avec, entre autres, le ténor Jonas Kaufmann.

Testé positif au Covid-19 mais asymptomatique, le ténor Francesco Melidevait être remplacé hier soir par Jonas Kaufmann pour la dernière représentation de Aïda à la Scala de Milan sous la direction de Riccardo Chailly. Malheureusement, des tests auraient mis en évidence la présence d’autres cas parmi les artistes, comme le révèle le site forumopera.com, ce qui a contraint la Scala à annuler le spectacle.

A la place, un concert d'airs et de chœurs extraits d'opéras comme Aïda, Nabucco, La Bohème ou encore Tosca, a été donné avec en solistes les sopranos Anita Hartig et Aida Garifullina, le ténor Jonas Kaufmann et le baryton Mattia Olivieri, avec le chef Fabio Luisi à la baguette.