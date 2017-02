Coup de coeur pour le Cd Chopin par David Fray sorti chez Erato

« Chopin est une île, comme un monde clos. C’est pourquoi je ne voulais pas l’enregistrer trop tôt... C’est si fluide, évanescent, comme si vous écriviez dans le sable. Vous savez que tout sera emporté, mais le souvenir restera… J’ai mis Chopin de côté durant 15 ans et je n’étais pas sûr de le rejouer un jour ».

Voici les mots de David Fray qui consacre donc son dernier opus à la musique de Frédéric Chopin… Au programme, treize titres : les nocturnes sont majoritaires mais on entend également des mazurkas, une valse, un impromptu et la polonaise fantaisie opus 61… Des œuvres que l’on entend régulièrement. Cela pourrait donc être un disque Chopin de plus… C’était sans compter sur la poésie, l'intelligence et la délicatesse de David Fray. Si on ne devait choisir qu’un mot pour définir ce disque, ce serait « subtilité »… Subtilité du rubato, parfaitement dosé ; subtilité dans l’équilibre des voix avec ces contre-chant qui résonnent et ces mélodies qui dialoguent ; Subtilité dans le jeu, perlé et raffiné… Incontestablement un des plus beaux disques Chopin de ces dernières années.