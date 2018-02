Concert de clôture de la Folle Journée en direct de Nantes : Rachmaninov, Dvorak et Verdi

Concert en direct de la Cité des Congrès de Nantes, présenté par Saskia de Ville.

Programme du concert

Larsen : Halling Fra Sinja

Pedersen: Ned i soli glader Musique traditionnelle tzigane (Fantaisie transylvanienne, Capriccio tzigane)

Casals : Le chant des oiseaux pour violoncelle et orchestre

Rachmaninov : Rhapsodie sur un thème de Paganini opus 43

Bloch : Prière pour violoncelle et orchestre

Dvorák : Symphonie n°9 en mi mineur opus 95 “Du Nouveau monde”, finale

Trad. : Go down Moses, arrangement de Tippett

Verdi : Va pensiero, extrait de Nabucco

Mikrokosmos (Loïc Pierre direction)

Pavel Sporcl violon et Gipsy Way musique tzigane

Denis Matsuev piano

Victor Julien-Laferrière violoncelle

Chœur Philharmonique d’Ekaterinbourg

Orchestre Philharmonique de l’Oural

Dmitri Liss direction