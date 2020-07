Journée Quatuor Ebène sur France Musique

France Musique organise une Journée dédiée au Quatuor Ebène sur son antenne le mardi 9 juin 2020 de 8h à 22h30.

C’est l’un de nos meilleurs quatuors français : les Ebène - Pierre Colombet (violon), Gabriel Le Magadure (violon), Marie Chilemme (alto), Raphaël Merlin (violoncelle) - ont vu leur carrière s’envoler en 2004 après avoir remporté le très prestigieux concours de l’ARD à Munich.

Le répertoire classique est leur terrain de jeu de prédilection, dont témoigne une discographie allant de Haydn à Bartók, en passant par les Français Debussy, Fauré, Ravel...

Le jazz et les collaborations cross over sont aussi l’occasion pour ces quatre musiciens de déployer leur créativité et leur virtuosité. En 2020, pour célébrer le 250ème anniversaire de la naissance de Beethoven, le Quatuor Ebène se lance dans une intégrale des quatuors du compositeur. Près d’une année de concerts les a conduits aux quatre coins du monde, du Konzerthaus de Vienne à la Philharmonie de Paris, en passant par Nairobi ou le Suntory Hall de Tokyo. Publiée aujourd’hui dans un coffret de 7 CD (Warner Classics), cette intégrale Beethoven est l’occasion pour France Musique de saluer ce merveilleux Quatuor tout au long d’une journée qui se conclura par un concert inédit et par un reportage tourné dans les coulisses de leur tournée mondiale, au Kenya.

Le Quatuor Ebène, à retrouver le mardi 9 juin de 8h à 22h30 sur France Musique dans Musique Matin avec Jean-Baptiste Urbain, En Pistes ! avec Emilie Munera & Rodolphe Bruneau-Boulmier, Allegretto par Denisa Kerschova, Musicopolis par Anne-Charlotte Rémond, Relax ! par Lionel Esparza, Le van Beethoven par Aurélie Moreau, Open Jazz par Alex Dutilh et dans Le Concert de 20h avec un concert Mozart enregistré à l’Auditorium de Radio France avec Antoine Tamestit.