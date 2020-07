France Musique reprend les captations dès le 28 mai

A l’occasion du Festival La Beethovenfest Parisienne dès le 28 mai 2020 à la Salle Cortot et à partir du 4 juin à la Maison de la Radio et hors les murs.

Mercredi 27 mai 2020,

France Musique relance ses enregistrements de concerts dès le 28 mai à l’occasion du Festival la Beethovenfest Parisienne initié par la violoniste Liya Petrova et en soutien à la jeune génération de musiciens. Dans le strict respect des impératifs sanitaires actuels, une pléiade de jeunes solistes va se rassembler Salle Cortot à Paris pour 5 concerts sans public autour de la musique de chambre de Beethoven. Ils seront diffusés du 15 au 17 juin sur France Musique et Culturebox. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’année Beethoven à l’occasion des 250 ans de sa naissance.

Liste des musiciens :

Victor Julien-Laferrière,violoncelle,Jonas Vitaud, piano,Alexandre Kantorow, piano,Liya Petrova, violon,Aurélien Pascal, violoncelle,Nathanaël Gouin, piano,Pierre Fouchenneret, violon,Julien Gernay, piano,Quatuor Arod, Mi-Sa Yang, violon,Quatuor Zaide, François Salque, violoncelle,Théo Fouchenneret, piano,Christophe Morin, violoncelle,Sarah Chenaf, alto.

France Musique débutera également une série de captations de 40 concerts avec plus de 100 musiciens à partir du 4 juin dans les studios 104 et 119 de la Maison de la Radio et hors les murs et notamment chez les musiciens dans le cadre du Festival France Musique programmé tout l’été de 12h à 13h.

