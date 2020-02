" Commando Musik " de Willem de Vries - Sélection du Prix France Musique des Muses 2020

Sélectionné pour le Prix France Musique des Muses 2020 "Commando Musik. Comment les nazis ont spolié l'Europe musicale " de Willem de Vries est édité chez Buchet-Chastel. Présentation :

Toutes les infos sur le prix ici

L'auteur

Né à Amsterdam en 1939, Willem de Vries est musicologue. Au cours de sa thèse consacrée à « Darius Milhaud et le jazz », entre 1984 et 1991, il découvre l'existence du Sonderstab Musik. Cet ouvrage est paru en anglais en 1996 (Amsterdam University Press) et en allemand en 1998. Au cours de ses recherches, il a découvert, en 2004 par exemple, dans une ancienne librairie de la RDA, 71 nouvelles compositions dédiées à Arthur Rubinstein, et volées dans sa maison parisienne. Elles ont été rendues à sa famille aux États-Unis et seront léguées à la Juilliard School of Music.

Le Livre

Dès leur accession au pouvoir, les nazis ont développé une politique culturelle agressive de saisies et de pillages en France et dans tous les territoires occupés. Dès le 17 juillet 1940, l’organisation Rosenberg était créée, connue sous le nom ERR, dont le but était d’éliminer la vie culturelle juive dans toute l’Europe, à travers la confiscation des œuvres d’art et des bibliothèques.

Une cellule «Sonderstab Musik» a spécialement été créée, composée d'éminents musicologues allemands, chargés de localiser des manuscrits, des livres et des instruments de musique. Dans cet ouvrage qui a nécessité plus de dix ans de recherches, Willem de Vries révèle l'organisation de ce commando qui, entre 1940 et 1944, fit « transférer » vers l’Allemagne plusieurs centaines de milliers d’ouvrages et plusieurs dizaines de milliers d’instruments et de partitions.

L'auteur remonte également jusqu'en 1928 pour éclairer la politique musicale nazie et la personnalité de l’un de ses acteurs majeurs, choisi par Alfred Rosenberg pour diriger et organiser le Sonderstab Musik, Herbert Gerigk.

Le compositeur Darius Milhaud, les pianistes Wanda Landowska et Arthur Rubinstein, le critique musical Arno Poldes, le violoncelliste Gregor Piatigorski,.... sont parmi les victimes de ces spoliations. Parmi les spoliateurs, on découvre le musicologue allemand Wolfgang Boetticher avec qui l'auteur a correspondu et dont il dresse en fin d'ouvrage un portrait sans détours.