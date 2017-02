Classique Love : une webradio musique classique... et romantique

Ce lundi 6 février, France Musique lance CLASSIQUE LOVE, la nouvelle webradio éphémère, spéciale Saint-Valentin.

Des marches nuptiales de Mendelssohn et Wagner aux grands duos d’amour de l’opéra en passant par la Barcarolle d’Offenbach, les standards de jazz chantés par les grands d’hier et d’aujourd’hui ou les chansons immortelles de Barbara, Edith Piaf, Brel et Brassens…

Les amoureux sont à la fête et la musique en illimité !

Découvrez la programmation musicale de cette webradio sur francemusique.fr, onglet "WEBRADIOS" en haut à droite de votre écran ou grâce au "MENU" en haut à gauche, et retrouvez les œuvres diffusées heure par heure.

La webradio CLASSIQUE LOVE fait partie des sept webradios de France Musique, lancées en décembre 2016 (Classique Easy, Classique Plus, Concerts Radio France, la Jazz, la Contemporaine et Musique du monde Ocora)