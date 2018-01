Charles Dutoit ne dirigera pas l'orchestre philharmonique de New York

Charles Dutoit devait diriger l'orchestre philharmonique de New York pour quatre dates en janvier. Il s'agit d'un cycle de concerts dédié à Maurice Ravel. Le Boléro, Le Concerto pour la main gauche, Le Tombeau de Couperin ainsi que des orchestrations d’œuvres de Claude Debussy. Si le programme demeure inchangé, ce n'est pas Charles Dutoit qui le dirigera. Le chef suisse est remplacé par l’Américain Joshua Weilerstein. Violoniste et âgé de seulement 30 ans, Joshua Weilerstein est le directeur artistique de l'orchestre de chambre de Lausanne depuis 2014. Il arrive en terrain connu, puisqu'il a été le chef-assistant du Philharmonique de New York avant de prendre ses fonctions dans l'orchestre suisse. Joshua Weilerstein s'est fait connaître en remportant le premier prix et le prix du public au Concours Malko, en 2009. Il a collaboré avec plusieurs orchestres de prestige comme celui de la BBC et le St. Paul Chamber Orchestra et a dirigé plusieurs formations en tant que chef invité, notamment les orchestres symphoniques de Baltimore, Fort Worth et de Detroit.

Charles Dutoit dément

Plusieurs orchestres ont décidé de ne plus collaborer - jusqu’à nouvel ordre - avec Charles Dutoit, à cause des soupçons qui pèsent sur lui. Des musiciennes accusent le chef suisse de 81 ans de harcèlement sexuel à leur encontre. Les faits auraient eu lieu entre 1985 et 2010, mais l'intéressé les a formellement démentis. Il s'est justifié dans un courrier adressé à Associated Press : « le contact physique informel en tant que geste d’amitié est fréquent dans le milieu des arts », a-t-il écrit. Les orchestres de San Francisco, Chicago ou encore Cleveland ont suspendu leurs relations avec lui. Celui de Montréal a ouvert une enquête interne.