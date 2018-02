« Brahms par ses lettres » de Christophe Looten - Sélection au Prix France Musique des Muses

Quelques mots sur Christophe Looten

Christophe Looten est compositeur. Il souhaite mettre sa bonne connaissance de la musique allemande de la fin du XIXème siècle à la disposition des mélomanes français, notamment en traduisant des textes inédits.

Brahms par ses lettres

Johannes Brahms a écrit plus de sept mille lettres, dont il n’existait jusqu’à présent pas de traduction en français. Christophe Looten, auteur d’ouvrages reconnus sur Wagner, propose de combler cette lacune avec cette passionnante anthologie. On y découvre, non sans surprises compte tenu de la célébrité du compositeur, une foule d’informations encore ignorées sur sa vie et son œuvre.

Quelle est la place de cet ouvrage dans votre carrière ?

Christophe Looten : Le livre sur les lettres de Brahms s'inscrit dans ma bibliographie : offrir des textes inédits en français dans une édition annotée qui les éclaire et les remet dans leur contexte.

Qu’avez-vous chercher à montrer dans/avec cet ouvrage ?

Que rien ne remplace les écrits d'un artiste dans la connaissance que l'on peur avoir de sa personnalité.

Quels sont vos prochains projets ?

Un livre sur les écrits de Richard Strauss.

