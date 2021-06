Bibliographie de l'émission "Le fabuleux destin de Pauline Viardot"

Pauline Viardot fête en 2021 ses 200 ans. A cette occasion, France Musique retrace le portrait d'une femme moderne pour son temps, à la fois cantatrice, compositrice et pianiste.

Adulée pour sa voix et son sens de la scène, Pauline Viardot est aussi appréciée pour sa fidélité, son enthousiasme et son intelligence. Sur tous les fronts, elle partage son temps entre ses concerts, ses tournées à travers l'Europe, ses activités mondaines et sa vie de famille.

Grande figure parisienne, elle est au cœur des cercles artistiques et politiques, et incarne le XIXe siècle romantique. Parmi ses nombreux amis, elle compte des musiciens (Chopin, Berlioz, Gounod…), des peintres (Delacroix, Scheffer…) mais aussi des écrivains (Sand, Musset, Tourguéniev...).

