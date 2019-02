« Almé Rosé » de Richard Newman et Karen Kirtley - Sélection du Prix France Musique des Muses 2019

Quelques mots sur Richard Newman

Journaliste et ami d’Alfred Rosé, frère d’Alma, le Canadien Richard Newman (1921-2011) entame à la fin des années 1970 la rédaction de la biographie de la jeune violoniste viennoise (1906-1944), une enquête de plus de vingt ans qui le conduira à retrouver une centaine de témoins à travers le monde pour retracer en détail le parcours tragique d’Alma Rosé.

Quelques mots sur le livre

Alma Rosé, nièce de Gustav Mahler et fille d’Arnold Rosé, fondateur du célèbre Quatuor Rosé et premier violon de l’Orchestre philharmonique de Vienne, connut un destin peu ordinaire. Violoniste, comme son père, elle passe une jeunesse insouciante et protégée dans le monde musical viennois des années 20 et crée en 1932 un orchestre féminin, les Wiener Walzermädeln. Surviennent l’Anschluss, puis la guerre. Alma, réfugiée aux Pays-Bas, tente de gagner la Suisse mais elle est arrêtée à Dijon et déportée à Auschwitz en juillet 1943. À Birkenau, elle se retrouve à la tête de l’orchestre des femmes, qu’elle dirige avec une énergie extraordinaire, ce qui permettra à la plupart des musiciennes de survivre à leur détention. Restées longtemps mystérieuses, les circonstances de la mort d’Alma Rosé, à l’hôpital du camp, le 5 avril 1944, sont élucidées ici par son biographe.

Quelle est la place de cet ouvrage dans votre catalogue ?

La biographie d’Alma Rosé occupe une place particulière chez Notes de Nuit, à la croisée de nos deux collections, « Le passé immédiat » et « La beauté du geste ». Nos deux thématiques essentielles y sont en effet réunies : les témoignages concernant les victimes de la Shoah et le destin de musiciens pris dans la tourmente des années 30 et 40.

Qu’avez-vous cherché à montrer avec cet ouvrage ?

Nous avons voulu livrer au public francophone l’histoire authentique, très documentée, de cette musicienne autrichienne à propos de laquelle pas mal de contre-vérités ont été écrites et même portées à l’écran. L’enquête minutieuse de Richard Newman, parfois aussi haletante qu’un thriller, permet de rendre enfin justice à Alma Rosé.

Quels sont vos prochains projets ?

Les éditions Notes de Nuit publieront à l’automne 2019 la monumentale biographie Bruno Walter, un monde ailleurs, d’Erik Ryding et Rebecca Pechefsky.

(les éditions Notes de Nuit)