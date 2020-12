5 temps forts de l'année en musique !

Pour passer un bon réveillon au chaud, France Musique vous propose de revivre certains temps forts de l’année musicale qui vient de s'écouler. A voir et à écouter ce soir sous la couette ou au coin de la cheminée...

Le Ring de Wagner, à écouter et à réécouter sans modération !

Replongez-vous dans les fabuleuses légendes germaniques avec le Ring de Wagner ! Depuis le 26 décembre et jusqu’au 2 janvier, France Musique diffuse l’intégrale du Ring de Richard Wagner, enregistré à l’Opéra Bastille et à l’Auditorium de Radio France, avec Philippe Jordan, le Choeur et l’Orchestre de l’Opéra de Paris !

Des concerts, des émissions, des interviews, des articles à retrouver ici

Beethoven, encore et toujours

Dernier jour de l’année Beethoven ! Toute l'année le monde musical a célébré les 250 ans de la naissance du compositeur.

On en profite pour réécouter ici son Concerto n°3 pour piano, dans la très belle interprétation d’Alice Sara Ott avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France et le chef Mikko Franck.

Le Concerto pour piano n°3 de Beethoven est créé à Vienne le 5 avril 1803. Avec lui, Beethoven amorce un tournant radical. Des cinq concertos, il est le seul écrit en mineur, en ut, dans une tonalité chère à son compositeur.

Pour l’anecdote, Beethoven aurait manqué de temps pour peaufiner son Concerto avant sa création le 5 avril 1803 à Vienne et serait arrivé sur scène avec une partition à moitié vide ! De quoi décontenancer son tourneur de page, Ignaz von Seyfried. « Je ne voyais guère que des pages blanches, tout au plus par-ci par-là quelques hiéroglyphes totalement incompréhensibles pour moi ; il jouait la partie principale presque entièrement de mémoire. »

Alexandre Kantorow, l'un des grands artistes de l’année

Cette année, le pianiste Alexandre Kantorow a beaucoup fait parler de lui ! Il a notamment été doublement récompensé aux Victoires de la Musique Classique, avec le prix du meilleur soliste instrumentiste et celui du meilleur enregistrement, pour son disque autour des Concertos pour piano de Saint-Saëns.

L'occasion pour nous de le découvrir ou de le réécouter dans la musique de Saint-Saëns, et celle de Brahms.

Indétrônable Lodéon

L'année a aussi été marquée par le départ de Frédéric Lodéon de France Musique. A cette occasion, un concert a été organisé en octobre dernier pour saluer son départ de la chaîne, avec entre autres la violoniste Marina Chiche, le pianiste Aurélien Pontier et la violoncelliste Anastasia Kobekina, qu'on a pu entendre dans une très belle interprétation du premier mouvement du Trio n°1 en ré mineur de Félix Mendelssohn.

Entre autres, on pouvait également entendre la soprano Raquel Camarinha et le pianiste Yoan Héreau dans La Dame de Monte-Carlo de Francis Poulenc.

Le timbre lumineux de Sabine Devieilhe

Place au chant lyrique ! Cette année, France Musique a consacré une journée spéciale à la soprano colorature Sabine Devieilhe, ancienne violoncelliste qui a finalement décidé de se tourner vers l'opéra. Avec ses aigus lumineux et son timbre chaleureux, elle incarne des personnages comme la Reine de la Nuit dans La Flûte enchantée de Mozart, Ophélie dans Hamlet d’Ambroise Thomas ou encore Zerbinette dans Ariane à Naxos de Strauss.