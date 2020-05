5 (petites) choses que vous ne savez (peut-être) pas sur Dietrich Fischer-Dieskau

Considéré comme l’un des plus grands barytons du siècle dernier, Dietrich Fischer-Dieskau a des débuts mouvementés. De la prison aux plus grandes scènes d’opéra, voici 5 (petites) choses que vous ne savez (peut-être) pas sur l’homme qui (re)popularisa les Lieder au XXe siècle.

The show must go on

C’est en 1942 alors que Berlin est bombardée qu‘il effectue sa première prestation, où il interprète leVoyages d’hiver de Schubert. La Royal Air Force interrompt le cycle et enferme les deux cents personnes du public, le chanteur et le pianiste pendant deux heures et demie. Après cela, il remonta sur scène, et repris là où ils avaient été arrêtés.

Formation en camp

Dietrich Fischer-Dieskau ne pu suivre qu’un seul semestre de cours au Conservatoire de Berlin, avant d’être enrôlé dans la Werhmacht. Le 5 mai 1945, il est fait prisonnier en Italie dans un camp américain où il restera deux années. Il n’arrêta pas pour autant de chanter, et continuait de travailler et de faire des représentations au sein même du camp, jusqu’à sa libération.

Des liens avec Bach ?

Si l’on en croit l’arbre généalogique du chanteur, l’un de ses ancêtres, Carl Heinrich Dieskau, un Chambellan et Electeur de Saxe est le dédicataire de la Cantate des Paysans que composa Johann Sebastian Bach en 1742.

War Requiem

Son passé de soldat, puis de prisonnier ont considérablement marqué le baryton. Mais c’est pour cette implication que Benjamin Britten le choisit comme soliste pour la création de son bouleversant War Requiem, en 1962.

Une retraite peu reposante

S’il prend sa retraite en tant que chanteur et professeur en 1992, Dietrich Fischer-Dieskau n’en reste pas moins très actif et ne cessa de travailler. Il se tourna vers la direction d’ensembles, mais aussi la peinture et l’écriture, en publiant de nombreux ouvrages.