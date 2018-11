3 questions à Arata Yumi, finaliste du concours Long-Thibaud-Crespin

France Musique : Pour vous, quelle est la partie la plus difficile de ce concours ?

Le répertoire est très particulier, très exigeant, techniquement et musicalement. Et il n'y a pas beaucoup de temps pour les répétitions, et les œuvres ne sont pas évidentes à mettre en relation les unes aux autres.

Parmi les œuvres jouées lors du concours, avez-vous eu un coup de cœur ?

La fantaisie de Schumann. Je pense que c'est rare de demander à des candidats ou des violonistes de jouer cette musique car c'est très difficile. La fin est assez étrange pour le violon et l'oeuvre est difficile à mémoriser, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est Schumann !

Avez-vous vécu, ou attendez-vous un moment particulier lors de ce concours ?

J'adore Paris et ma famille d'accueil est super, j'ai de nombreux amis ici et c'est plaisant de jouer devant de si grands musiciens parmi le jury comme Jean-Jacques Kantorow, Renaud Capuçon et les autres... C'est un honneur pour moi. Et c'est un honneur que je sois choisi pour participer à la finale.

Propos recueillis par Aliette de Laleu