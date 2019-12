Les grèves ont coûté 2,5 millions d'euros à l'Opéra de Paris en une semaine

Au total, quinze spectacles d'opéra et de ballet ont été annulés à l'Opéra Bastille et au Palais Garnier depuis le jeudi 5 décembre, date du début de la mobilisation contre la réforme des retraites.

L'annulation d'un opéra comme Le Prince Igor à Bastille représente par exemple 358.000 euros en moyenne en billetterie perdue chaque soir, a précisé l'Opéra à l'AFP.

L'Opéra et la Comédie Française sont les seules institutions culturelles concernées par la réforme. Le régime spécial de l'Opéra est un des plus anciens de France, puisqu'il date de 1698, sous Louis XIV. Fait inédit, plus d'une centaine de danseurs du Ballet de l'Opéra de Paris ont défilé jeudi dernier dans les rues. Une fois leur caisse spéciale (financée à moitié par l'Etat) supprimée, les danseurs craignent de voir disparaître leur pension alors qu'ils sont à la retraite à 42 ans.