10 (petites) choses que vous ne savez (peut-être) pas sur Franz Liszt

Compositeur inspiré par la littérature autant que par la poésie, personnalité romanesque et lunatique, voyageur curieux et infatigable… Franz Liszt semble incarner à la perfection la figure du musicien romantique.

Mais au-delà de son oeuvre et de son caractère, Liszt était aussi chercheur, analyste, un musicien qui s’interroge autant sur le rôle de l’artiste au sein de la société que sur les questions de transmission ou de renouveau de la création musicale.

Voici 10 (petites) choses que vous ne soupçonnez (peut-être) pas concernant la personnalité de Franz Liszt, compositeur et pianiste emblématique du XIXe siècle !

Et encore un enfant prodige !

Seul enfant d’Adam et Anna Liszt, Franz naît le 22 octobre 1811 en Hongrie, dans le petit village de Raiding. C’est son père, violoncelliste et pianiste amateur, qui lui donne ses premières leçons de piano et de musique. Très tôt, il remarque l’incroyable talent de son fils…

« Dans sa sixième année, il m’entendit jouer sur le piano le Concerto de Ries en ut dièse mineur. Franz, penché sur le clavier, écoutait, absorbé. Le soir, [...], il chanta le thème du concerto. [...] Ce fut le premier signe de son génie. »

Ce génie, le père Liszt ne manquera pas de l’encourager, voire d’en tirer le meilleur profit, s’inspirant directement du parcours d’un certain petit Mozart. Ainsi, alors que Franz est âgé de 9 ans, la famille Liszt emménage à Vienne afin que l’enfant y reçoive l’enseignement de grands maîtres de musique, Carl Czerny et Antonio Salieri.

A Vienne comme à Paris, où les Liszt s'installent en 1823, le petit Franz devient très vite un phénomène, son talent au piano attire les foules. Le gratin parisien vient l’écouter jouer au Théâtre-Italien, son portrait fait la Une des journaux, et il fait jouer son tout premier opéra, Don Sanche, à l’âge de 13 ans. Une oeuvre qui ne marquera pas l’Histoire de la musique (ni celle du compositeur, d’ailleurs…)

Sauvé par le bruit des canons

Ce quotidien d’enfant star, trimballé de ville en ville pour des séries de concerts à n’en plus finir, ne plaît pas beaucoup au jeune Liszt. Aussi, lorsque le père meurt subitement en 1827, le fils abandonne aussitôt sa carrière de jeune prodige. Franz s’établit à Paris avec sa mère, donne des leçons de piano, et se laisse aller à une vie beaucoup plus désordonnée, ainsi qu’à ses amours...

Le premier s’appelle Caroline de Saint-Cricq. Elle fait partie de ses (nombreuses) élèves pianistes. Franz en tombe follement amoureux, et cet amour est réciproque, mais le père de la jeune fille refuse que les amants se marient, sous-prétexte que le musicien n’est pas d’assez bonne condition… Désespéré, Liszt se réfugie dans la solitude et la méditation religieuse. Il se fait si discret que les journaux finissent même par annoncer sa mort !

« C’est le canon qui l’a guéri », dira sa mère. En 1830 éclate la Révolution de Juillet : pendant trois jours- les Trois Glorieuses - le peuple de Paris se soulève et renverse le roi Charles X. Inspiré par ce soulèvement, Liszt ébauche une Symphonie révolutionnaire, oeuvre inachevée dont il reprendra les meilleures pages près de 20 ans plus tard, pour la composition de son Héroïde funèbre.

Franz, un ami qui vous veut du bien

Les nombreuses amitiés de Liszt sont célèbres. Il faut dire que le compositeur aura fréquenté la crème de son siècle : Victor Hugo (dont il est d’ailleurs un fervent admirateur), Alphonse de Lamartine, Honoré de Balzac, Eugène Delacroix, Georges Sand… Côté musique, ni plus ni moins que Hector Berlioz, Frédéric Chopin, Robert Schumann et Richard Wagner.

Parmi ces fréquentations, deux sont particulièrement importantes. Tout d’abord Hector Berlioz, ami de jeunesse avec qui il partage de nombreuses discussions passionnées sur la littérature, la peinture et, bien évidemment, la musique. Puis Richard Wagner, qu’il rencontre plus tard, alors qu’il est devenu un musicien de renom.

Certes, il y aura quelques jalousies, quelques brouilles (le mariage de Wagner avec sa fille Cosima, notamment), mais on retiendra l’énergie déployée par Liszt pour promouvoir la musique de ses amis. À Weimar, où il est maître de chapelle et chef d’orchestre, il fait ainsi jouer l’opéra Benvenuto Cellini de Berlioz, ou encore Tannhäuser et Lohengrin de Wagner.

La révélation Paganini

S’il ne fallait retenir qu’une seule date dans la belle histoire de Liszt, un moment clef de son existence, ce serait certainement l’année 1832. Avant cela, il est certes un professeur de piano réputé, ex enfant prodige et grand habitué des salons parisiens. Mais il n’est pas encore l’artiste virtuose et révolutionnaire qui marquera par son nom et son oeuvre l’histoire de la musique.

En 1832, le soir du 9 mars plus exactement, notre ami Franz assiste pour la toute première fois à un concert du violoniste Niccolò Paganini. Il est alors émerveillé par la virtuosité de l’instrumentiste et ne poursuivra plus qu’une seule ambition : repousser les limites de son jeu au piano et devenir, lui aussi, virtuose. C’est ainsi que Liszt révolutionne la technique pianistique, et devient le premier ‘pianiste moderne’. Dans son jeu, il incorpore tout son être, toute son expressivité.

« Car voyez-vous, mon piano, c'est pour moi ce qu'est au marin sa frégate, [...], c'est moi, c'est ma parole, c'est ma vie ; c'est le dépositaire intime de tout ce qui s'est agité dans mon cerveau aux jours les plus brûlants de ma jeunesse » (La Gazette musicale, 11 février 1838)

Lisztomania

La virtuosité technique de Franz Liszt déchaîne les foules ! Le public est nombreux à l’attendre après ses concerts et certains fans s’évanouissent rien qu’en attrapant le petit bout déchiré de l’un de ses gants de soie … Entre 1839 et 1847, le pianiste mène une vie de rock-star ; des années de célébrité que les musicologues ont baptisées Glanz-Period (âge d’or).

Son succès ne tient pas uniquement à ses prouesses techniques : il dégage également une forme de magnétisme, et il se dit alors qu’assister à l’un de ses concerts relève presque de l’expérience mystique. Derrière son piano, le visage dissimulé par de longs cheveux tombants, Liszt entre dans une forme de transe, enchaînant grimaces et effets qui subjuguent son public.

La particularité de cette Glanz-Period, c’est qu’elle ne marque pas seulement le public du XIXe siècle, mais l’histoire de la musique. Car Liszt invente la forme moderne du récital, dont les trois principaux ingrédients sont : un seul interprète sur scène, un programme entièrement exécuté de mémoire (sans partition), et le mélange des œuvres (du Bach, Chopin, Beethoven…).

Loin de faire l’unanimité

A tout grand succès ses féroces détracteurs… Franz Liszt agace, parfois. Certains trouvent les programmes de ses concerts trop ‘faciles’, pot-pourris des grandes oeuvres qui ne peuvent que plaire au public. On le juge aussi beaucoup trop extravagant. On dit qu’il en fait trop et enchaîne sans trop d’esprit les pirouettes techniques.

Après la Glanz-Period, lorsqu’entre 1848 et 1858, Liszt pose ses valises à Weimar, en Allemagne, il reçoit autant de marques de respect que de critiques. Sa direction d’orchestre, notamment, dérange. « La véritable tâche du chef d’orchestre consiste, selon moi, à se rendre ostensiblement quasi inutile. Nous sommes pilotes et non manoeuvres », écrit-il en 1853 et, pour cause, il ne bat parfois même pas le rythme.

Un soir de décembre 1858, au théâtre de Weimar, une violente bagarre éclate entre ses défenseurs et détracteurs. Liszt, sensible aux réactions de son public, jure alors qu’il ne lèvera plus jamais la baguette, et ne dirigera plus aucun orchestre.

Rupture et Châtiment

Liszt ne plaît peut-être pas à tout le monde, mais il fait en tout cas fureur auprès des femmes. Succès que son entourage rapporte avec amusement (ou agacement). Mais seules deux d’entre elles marquent durablement son histoire : Marie d’Agoult et la princesse Carolyne Sayn-Wittgenstein.

Avec la première, il crée le scandale : elle est mariée et mère de deux enfants lorsque tous deux s’enfuient filer le parfait amour en Suisse. Ils ont trois enfants, mais ne vécurent pas heureux pour toujours... Le couple se sépare en 1844, après dix ans de relation, à la suite de quoi Marie met en oeuvre sa vengeance.

Sous un pseudonyme masculin (tel que l’a fait sa très bonne amie George Sand), Marie d’Agoult (alias Daniel Stern) écrit et publie un roman : Nélida, dans lequel il est question d’une jeune aristocrate tombée follement amoureuse d’un artiste (raté, sous sa plume). Toute ressemblance avec des personnages réels n’est que pure coïncidence…

, © Getty / Peinture de Henri Lehmann

L’abbé Liszt

Plusieurs fois au cours de son existence, Liszt est traversé par de grands élans mystiques. De même que l’ensemble de sa vie est marquée par une foi catholique constante et croissante. Enfant, il se passionne pour les questions théologiques puis, adolescent, entre deux concerts, il se réfugie dans la lecture d’ouvrages religieux. Le jeune musicien songe même devenir prêtre.

Si son père le persuade de renoncer à sa vocation religieuse, celle-ci refait surface après la mort du paternel, et suite à sa rupture forcée avec Caroline. A moins de 20 ans, Franz Liszt se voit entrer au Séminaire de Paris, mener une vie pieuse et mourir en martyr ! Il trouvera finalement meilleure satisfaction dans l’étude du saint-simonisme, la fréquentation assidue du prêtre et philosophe Lamennais, ainsi que la composition d’oeuvres religieuses.

Mais Liszt n’en n’a pas fini avec ses aspirations ecclésiastiques… 1865, à la grande surprise de son entourage, il reçoit les ordres mineurs à Rome et enfile la soutane. Quelle mouche a donc bien pu piquer le compositeur, alors âgé de 54 ans, et amant depuis longue date de la princesse Carolyne ? Pour certains, il tente d’échapper au mariage. Pour d’autres, il concrétise enfin son ambition religieuse. Mais on peut aussi penser qu’il a malicieusement tenté de faire entrer ses oeuvres entremurs bien gardés du Vatican…

Le penseur

Liszt écrit beaucoup : des lettres personnelles, mais aussi des articles pour la Gazette musicale de Paris. Il est également à l’origine d’un essai sur son contemporain Frédéric Chopin, publié en 1850, ou encore d’un ouvrage sur la musique tzigane, _Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie (1_859).

En tant que compositeur, il s’interroge : quelle place peut occuper l’artiste au sein de la société ? Quel est le statut de l’Art par rapport à Dieu ? Des questions soulevées et des conversations partagées qui le font rejoindre la loge maçonnique de Francfort, en 1841 (bien qu’avec ses folles tournées de la Glanz-Period, il ne soit pas bien assidu).

Infatigable pèlerin

Comme les tziganes dont les musiques ont bercé son enfance, Liszt mène une vide nomade, itinérante. Jusqu'aux dernières années de sa vie, il continue à voyager, se consacrant à l'enseignement et non plus au concert, mais continuant à parcourir l'Europe.

Des voyages qui nourrissent son cosmopolitisme : s’il est né en Hongrie, il n’en maîtrise pas la langue, et reçoit finalement son éducation à Vienne puis à Paris. En fait, la question de l’appartenance culturelle importe peu au compositeur : il témoigne dans ses actes comme dans ses écrits d’un aussi grand attachement pour sa terre natale que pour ses pays d’accueil, d’une même passion pour tous les foyers de création culturelle, et d’un même intérêt pour la création musicale, la “musique de l’avenir”.