Le Concerto Köln nomme Kent Nagano chef d'orchestre honoraire

En nommant Kent Nagano, 67 ans, chef d'orchestre honoraire, le Concerto Köln a tenu à rendre hommage à la longue collaboration avec l'artiste. Le directeur artistique Alexander Scherf explique sa décision, et reconnait des "valeurs communes entre le chef et l'ensemble telles que la curiosité, la volonté d'explorer et le courage de dépasser les limites. Kent est un musicien qui ne cesse de poser des questions et qui ne laisse pas sa pensée faire du sur-place. Sur fond de sympathie et de respect, chacune de nos rencontres a été pour moi une source d'inspiration."

Kent Nagano est en ce moment directeur musical général de l'Opéra d'Etat de Hambourg et chef d'orchestre principal de l'Orchestre philharmonique de Hambourg, et est ravi de cette récompense : "Le Concerto Köln et moi travaillons remarquablement bien, que ce soit pour l'Idomeneo de Mozart que pour les symphonies de Beethoven ou encore le Ring de Wagner. Nous arrivons à redécouvrir la musique ensemble. L'énergie et la puissance du Concerto Köln m'inspirent." Avec "Wagner Readings" le Concerto Köln et Kent Nagano examinent le Ring de Wagner, et souhaitent donner la Tétralogie à partir de 2021.

Kent Nagano est né en 1951 en Californie. Il a débuté sa carrière à l'Opéra de Boston avant d'être chef assistant de Seiji Ozawa à l'Orchestre Symphonique de Boston. Il a été directeur musical de l’Orchestre symphonique de Berkeley de 1978 à 2008, de l’Opéra national de Lyon de 1988 à 1998, chef invité associé du London Symphony Orchestra de 1990 à 1998, directeur musical du Hallé Orchestra, à Manchester, de 1991 à 2000, et chef principal de 2001 à 2004, puis directeur musical de l’Opéra de Los Angeles jusqu’en 2006.

Kent Nagano sera en concert à la Maison de la Radio le samedi 15 février 2020, dans le cadre du Festival Présences 2020 à la tête de la Maîtrise, du Choeur et de l'Orchestre Philharmonique de Radio France pour un programme de créations et d'oeuvres de George Benjamin et Olivier Messiaen.