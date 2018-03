La symphonie du cerveau ou quand la musique soigne

Elle vous console, vous redonne la pêche. Grâce à elle, vous avez une vie sociale épanouie et le meilleur ticket pour séduire. Elle vous berce, vous réveille, rythme vos journées et vous procure des sensations fortes.

Mais la musique peut soigner, aussi. Reconnue par le passé pour ses valeurs thérapeutiques dans de nombreuses civilisations, la musique l'est de plus en plus dans notre société occidentale. Soins palliatifs, maladies neurodégénératives, troubles du développement chez les enfants, rééducation, néonatologie... La musicothérapie multiplie ses bénéfices auprès des patients à tout âge de la vie.

Comment agit-elle sur notre cerveau ? A l'occasion de la 20e semaine du cerveau, France Info nous fait un petit rappel en images :