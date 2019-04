Haendel : 10 (petites) choses que vous ne savez (peut-être) pas sur le compositeur de la Sarabande

Vous le pensez fantasque ? Caractériel ? Georg Friedrich Haendel est pourtant un musicien particulièrement réfléchi et stratège, qui a su imposer son nom dans le très particulier royaume d’Angleterre.

Vous l’imaginez superficiel ? A l’image des grandes divas baroques ? Haendel a surtout manifesté une capacité de travail et de concentration hors norme, donnant naissance à de nombreux chefs-d'œuvre, tant du côté de l’opéra, de l’oratorio, que de la musique instrumentale.

Voici 10 (petites) choses que vous ne savez (peut-être) pas sur Haendel, le compositeur du Messie, de Rinaldo ou encore de la célèbre Sarabande.

Fils de chirurgien-barbier

Georg Friedrich Haendel naît le 23 février 1685 à Halle, en Allemagne, la même année que Jean-Sébastien Bach. Si ce dernier appartient à une grande lignée de musiciens – car à cette époque, on est généralement compositeur de père en fils – Haendel, lui, est le successeur d’un chirurgien-barbier.

Dans la ville de Halle, Haendel-père jouit d’une excellente réputation, et du beau monde défile dans sa maison. C’est probablement grâce à ces fréquentations mondaines et variées que Haendel-fils découvre la musique, puis convainc ses parents de le laisser prendre des leçons de clavicorde.

Une vie en trois épisodes

Si la vie de Haendel devait être adaptée sur grand écran, il faudrait en faire une trilogie. Le premier épisode serait celui de l’enfance et de la formation, en Allemagne. Jusque dans les années 1710, le talent de Haendel se développe à Halle, Hambourg puis Hanovre.

Au deuxième épisode, on retrouverait notre musicien en Italie, à Rome ou à Naples, où il découvre et s’approprie les ingrédients de l’opéra baroque. Ces ingrédients, il les exporte ensuite jusqu’en Angleterre et avec Rinaldo(1711), Tamerlano, Giulio Cesare(1724)… Haendel devient le plus important musicien de la vie londonienne.

Enfin le troisième et dernier épisode serait celui de l’apaisement, de la consécration. Naturalisé anglais, bien installé dans sa maison de Book Street, Haendel délaisse l’univers du théâtre lyrique pour une nouvelle spécialité musicale : l’oratorio.

, © Getty / De Agostini

Claveciniste de génie

On le sait compositeur prolifique (son célèbre Messie a par exemple été créé en une vingtaine de jours), mais on le connaît moins pour ses talents d’instrumentiste. Or Haendel est l’un des plus brillants clavecinistes et organistes de sa génération.

Alors qu’il séjourne à Rome, dans les années 1706-1707, Haendel se livre à quelques compétitions musicales et amicales avec le compositeur Domenico Scarlatti. Pour le plus grand plaisir des seigneurs et aristocrates italiens, Scarlatti rivalise de génie au clavecin, mais Haendel remporte, lui, tous les suffrages à l’orgue.

Musicien stratège

Alors que Haendel a conquis le public londonien avec ses opéras à l’italienne, il va finalement, dans les années 1730, se détourner du théâtre lyrique pour lui préférer la sobriété et la spiritualité des oratorios. Pourquoi ? Les opéras coûtent chers, trop chers, tandis que les oratorios sont joués sans mise en scène, sans décor ou costume.

Avec l’oratorio, Haendel saisit par ailleurs l’occasion d’ (enfin !) composer en langue anglaise. Lui qui est installé en Angleterre depuis une vingtaine d’années sait combien un art made in London peut jouer en sa faveur, et faire l’unanimité auprès du public. C’est ainsi que vont naître Solomon, Joshua, Judas Maccabaeus ou encore le célébrissime Messie.

Le favori de la couronne

Dès son arrivée à Londres en 1711, Haendel comprend bien qu’il aura à redoubler d’efforts pour convaincre son public. Il n’est pas anglais, il fait entendre un art à l’italienne… Et l’Angleterre du début XVIIIe vit encore dans le souvenir de son dernier grand compositeur, Henry Purcell.

En 1713, Haendel compose un Te Deum pour la couronne d’Angleterre, Te Deum dans lequel il a savamment mélangé nouveautés musicales et références à Purcell. L’œuvre est jouée dans la cathédrale Saint-Paul, et ne manque pas de séduire la reine Anne. Désormais, il est le compositeur ‘officieux’ du royaume d’Angleterre.

, © Gallica BnF

Colérique

Si l’homme du quotidien est apprécié pour son humour et sa malice, Haendel le musicien, peut se montrer d’une exigence et d’une dureté extrême. Quel que soit le rang social de ses interprètes – aristocrates ou non - mieux vaut ne pas déranger le maestro pendant ses répétitions, et bien suivre son tempo.

On raconte ainsi que lorsqu’une chanteuse refuse d’interpréter sa partition à la lettre, il menace de la jeter par la fenêtre (avec humour, bien sûr). Lorsque ses choristes ont le malheur de chuchoter et troubler sa concentration, Haendel crie « Chorus ! » avec autorité et exaspération.

Bon vivant

Haendel aime boire et manger, en témoignent les portraits ou réalisés par ses contemporains et qui ne manquent pas de représenter son (important) embonpoint. A ce propos, Haendel est le compositeur le plus portraitisé de son temps, ce qui prouve bien son immense popularité.

Portraitisé (scultpé, même, de son vivant, par le français Louis-François Roubiliac ), Haendel laisse cependant derrière lui de nombreuses parts d’ombre, notamment concernant sa vie privée. On ne lui connaît par exemple aucune relation amoureuse, on n’a retrouvé que quelques écrits signés de sa main… La seule chose, donc, que les historiens et musicologues peuvent aujourd’hui affirmer, c’est son amour de la bonne chair et du bon vin.

Âme charitable

Dans son testament, Haendel indique qu’il choisit de léguer une grande partie de sa fortune à des œuvres de bienfaisance : institutions venant en aide aux familles de musiciens, aux prisonniers, aux malades… Et ça n’est pas seulement parce qu’il n’a pas d’enfant : depuis qu’il est installé à Londres, Haendel soutient de nombreuses initiatives populaires et sociales.

C’est à la cause des orphelins qu’il semble notamment trè attaché. Depuis sa création en 1739, il soutient le Foundling Hospital de Londres, une institution destinée à l’accueil des enfants abandonnés. Chaque année, il dirige ainsi une représentation de l’un de ses oratorios au profit de l’institution.

, © Getty / .

Paralysie partielle et temporaire

En 1737, Haendel s’écroule en plein concert. On le dit épuisé, endetté, et à son réveil le compositeur se retrouve paralysé du côté droit du corps. Il s’enferme alors dans son logement de Book Street, loin des regards et de l’agitation.

Seul un séjour dans son Allemagne natale, à Aix-la-Chapelle, aura finalement raison de son étrange maladie. Haendel a 52 ans et s’en retourne à Londres guéri mais fragilisé. Il aura d’autres attaques de paralysie dont il se remettra à chaque fois, jusqu’à son épuisement et sa mort en 1759.

Premier compositeur biographié

Haendel meurt le 5 avril 1759, à Londres. Lui qui n’a jamais voulu se faire domestique ou humble serviteur d’un grand seigneur, comme il était d’usage pour les musiciens à l’époque, a finalement amassé une fortune considérable (et peu commune pour un artiste du XVIIIe siècle). Lui qui souhaitait être sobrement enterré à l’abbaye de Westminster fera l’objet d’obsèques publiques, rassemblant près de 3 000 admirateurs.

Lui qui n’a pas laissé grand chose pour sa postérité (hormis ses œuvres, bien sûr), fera l’objet de la toute première biographie de l’histoire de la musique. Un an tout juste après sa mort, le révérend John Mainwaring se penche ainsi sur son histoire, son incroyable destin, et publie Memoirs of the Life of the Late Georg Friedrich Handel.