Disparition du claveciniste Kenneth Gilbert

Kenneth Gilbert, claveciniste et organiste canadien, vient de s'éteindre à l'âge de 88 ans à Québec, à la suite d'une longue maladie.

Né le 16 décembre 1931, le Canadien Kenneth Gilbert a remporté le Prix d'Europe de l'Académie de Musique du Québec en 1953. A partir de là, il poursuit ses études à Paris, notamment aux côtés de Nadia Boulanger pour la composition, Maurice Duruflé, Gaston Litaize pour l'orgue et Ruggero Gerlin et Sylvie Spycket pour le clavecin.

Dans les années 1970, il devient un pédagogue reconnu. Il enseigne entre autres à l'Université Laval de Québec, au Mozarteum de Salzbourg, à l'Accademia Chigiana à Sienne, au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, où il enseigne de 1988 à 1995. Olivier Baumont, professeur de clavecin au CNSMDP depuis 2001, a beaucoup travaillé avec lui et le définit comme l'un de « ses plus grands inspirateurs ».

« Il était comme un père musical pour moi. C'est sans doute la personne la plus intelligente que j'ai rencontrée dans ma vie. C'était quelqu'un de très pudique, discret et extrêmement respectueux avec les autres. Ce que j'ai le plus admiré dans son enseignement était sa manière de révéler les gens sans les formater. Il suggérait toujours des choses mais n'imposait jamais rien. Il était tout sauf dirigiste. J'ai gardé cela dans mon enseignement ».

Un avant et un après Kenneth Gilbert

L'apport de Kenneth Gilbert pour le clavecin est considérable, en particulier pour le répertoire français. « Il y a eu une façon de jouer avant lui et une façon après lui ». Le claveciniste a mené d'importants travaux d'édition des œuvres complètes pour clavecin de Couperin, à l'occasion du tricentenaire de la naissance du compositeur en 1968. On lui doit également l'édition d’œuvres de Domenico Scarlatti, Anglebert, Bach, Rameau, Frescobaldi...

Kenneth Gilbert est aussi connu pour sa grande discographie, plus de 100 disques chez Harmonia Mundi et chez Archiv Produktion, parmi lesquels l'intégral de la musique pour clavecin de François Couperin, ainsi que la musique de Jean-Sébastien Bach, Jean-Philippe Rameau, Arcangelo Corelli...