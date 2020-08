Claudio Cavina est mort

Il était un des piliers de l'opéra italien et de la musique baroque.

Considéré comme le plus important contre-ténor italien de sa génération, Claudio Cavina était également un chef d'orchestre renommé. Il avait commencé ses études musicales à Bologne en 1984 avec la mezzo-soprano américaine Candace Smith. Il se forma ensuite à la Schola Cantorum Basiliasis avec Kurt Widmer et René Jacobs. Il débuta comme soliste au sein de diverses œuvres baroques avant de fonder avec la soprano Rossana Bertini, en 1995, La Venexiana, un ensemble consacré à la musique de la renaissance et au baroque.

Au cours de sa carrière, Claudio Cavina a participé à plus de 70 enregistrements. Réputé mondialement pour son interprétation du madrigal italien, il a également enregistré trois opéras de Monteverdi, son compositeur favori, dont le très "madrigalien" Orfeo. Claudio Cavina avait été victime d'un grave problème de santé en 2016 qui lui avait causé d'irréversibles séquelles. Il avait 58 ans. Il est mort hier, dimanche 30 août, selon plusieurs de ses amis.