Liste des livres ouvrages concurrents au Prix France Musique des Muses 2017 - France Musique

Actes Sud :

Sylvain Fort : Herbert von Karajan, une autobiographie imaginaire

Marie-Gabrielle Soret : Camille Saint-Saëns-Jacques Rouché, Correspondance 1913-1921

Christophe Rousset : François Couperin

Romaric Gergorin : Erik Satie

Cécile Reynaud collectif: Nouvelles lettres de Berlioz, de sa famille, de ses contemporains

Pierre Gervasoni : Henri Dutilleux

Jean-Yves Clément : Glenn Gould, ou Le Piano de l’esprit

Hermione Quinet/Etienne Jardin/Fanny Gribenski : Ce que dit la musique

AEDAM Musicae

Alain Poirier : Les cinq pièces pour orchestre op. 16 d'Arnold Schoenberg

François Nicolas : Le monde Musique IV

Nicolas Bacri : Crise (Notes étrangères II)

Anthony Girard : Franchir l'horizon

Jacques Donguy : La Monte Young

Jean-Noël von der Weid Papiers sonores

Albin Michel

HJ Lim : Le son du silence

Bartillat

Philippe Berthier : Toxicologie Wagnérienne

Bleu nuit

Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin : Ludwig van Beethoven

Christian Morin : Le Doudou de Jean-Chrétien Bach (livre disque)

Damien Top : Albert Roussel. Biographie illustrée

Bruno Doucey

Thierry Machuel : Outre-Choeur

Buchet-Chastel

Felicity Lott avec Olivier Bellamy : Il nous faut de l’amour

Renaud Machart: Katia et Marielle Labèque, Une vie à quatre mains

Michel Tabachnik : Ma Rhapsodie

Cité de la musique-Philharmonie de Paris

Steve Reich : Ecrits sur la musique

Claude Abromont : La symphonie fantastique

Raymond Monelle : Un chant muet. Musique, signification, déconstruction

Imke Misch textes réunis et introduits par : K. Stockhausen : Ecouter en découvreur (Ecrits de compositeur)

John Seabrook : Le secret de fabrique des tubes planétaires

Chandeigne

Arnold Schönberg : La princesse

Pascal Quignard/Gabriel Schemoul : Le chant du Marais

Christian Bourgois

Ami Flammer : Apprendre à vivre sous l’eau : mémoire de violon

Classique Garnier

Busenello : Delle ore ociose-Les Fruits de l'oisiveté

Luigi Collarile et Daniel Maira : Ronsard et la mise en musique des amours

CNRS éditions

Karine Le Bail : La musique au pas

Contrechamps

Hans Zender : Essais sur la musique

Charles Ives : Essais avant une sonate et autres textes

Editions de l’œil

Nicolas Frize : Patiemment

Fayard

Bernard Fournier : Le Génie de Beethoven

Karol Beffa : Gyorgy Ligeti

Timothée Picard : La Civilisation de l'Opéra

Emmanuel Reibel : Nature et musique

Le Festin

Julien Rousset/ Michel Laplénie : Michel Laplénie; Un enfant du baroque des Arts florissants à Sagittarius.

François Bourin Editions

Daniel Salvatore Schiffer : Petit éloge de David Bowie, Le dandy absolu

Gallimard

Pierre Boulez : Entretiens avec Michel Archimbaud. Inédit

Sylvain Ledda : Ravel. Inédit Folio Biographies

François Garde : L'effroi. Collection Blanche

Gallimard jeunesse

Timothée de Fombelle : Georgia

Grasset

Laurent de Wilde : Les fous du son

L’Harmattan

Emile Goué : Demain je t’écrirai en majeur

Héloïse d’Ormesson

Jean-Pierre Grivois : Entre les notes de Bach

Sarah Léon : Wanderer

Hermann Editeurs

Philippe Quinault : livrets d’Opéra

sous la dir. de Beat Föllmi et Jacques Viret : Le chant liturgique aujourd’hui et la tradition grégorienne

Infimes

Vincent Dumas : Après Mozzart

Ile Bleue

Klaus Huber : Von Zeit zu Zeit

Benjamin Garzia : L’Instrument dont jouait l’univers

Lattès

Virginie Tharaud : De chant et d’Amour

Le Mot et Le Reste

Jean-Marie Pottier : Ground Zero : Une histoire musicale du 11 Septembre

Odile Jacob

Agnès Desarthe : Le Roi René, René Urtreger par Agnès Desarthe

Papillon

Paul-André Demierre : Richard Bonynge et Joan Sutherland

Le Passeur éditeur

Nicolas Dufetel : Franz Liszt. Tout le ciel en musique. Pensées intempestives.

Presse Sorbonne Nouvelle :

Collectif : Le wagnérisme dans tous ses états

Presses Universitaires de Rennes

H Lacombe et N Southon : Fortune de Francis Poulenc

A.Bonnet P.H Frangne : Mallarmé et la musique, la musique et Mallarmé

Benoit Dratwicki : La musique de la cour de Louis XV

Phillipe Grosos : Musique nationale

Salvator

Michel Mollard / Zhu Xiao-Mei : Retour en Chine

PU Vincennes-édition

Thierry Santurenne: Robert Carsen, l’opéra charnel

Seuil

Esteban Buch : Trauermarsch, L'Orchestre de Paris dans l'Argentine de la dictature

Symétrie

Jérôme Rossi : La Musique de film en France, courants, spécificités, évolutions

Michal Piotr Mrozowicki : Richard Wagner et sa réception en France

Textes réunis par M. Massin : Célébrer-profaner Dynamiques de l’écoute et de la création musicale

Catherine Deutsch et Caroline Giron-Panel : Pratiques musicales féminines discours, normes, représentations

Brigitte Bouthinon-Dumad : Mémoire d’empreintes à l’écoute des deux mains

dir Mélanie Guérimand, Muriel Joubert et Denis Le Touzé : Le Quatuor à cordes, vers les séductions de l’extrême

Société française de musicologie :

collectif dir Lucie Kayas et Hervé Lacombe: Du langage au style, singularités de Francis Poulenc

Bernard Bardet : Les Violons, de la musique de la chambre du Roi sous Louis XIV

Hector Berlioz (Anne Bongrain et Marie-Hélène –Saghaï) : Critique musicale vol.8 (1852-1855)

Les soleils bleus

Christian Wasselin : La chouette effraie

Van Dieren Editeur

Carolyn Abbate : Voix hors-chant. Opéra et récit musical au XIXe siècle.

Préf Jean-Jacques Nattiez. Trad de l'anglais par David Fiala

Zeraq

Roberto Soldatini : La musique de la mer : quand un chef d'orchestre choisit de larguer les amarres