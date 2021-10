Les répétitions du ballet de l'Opéra du Rhin ouvertes à tous

Qui n'a pas un jour rêvé d'assister à une répétition d'un ballet ? A partir d'aujourd'hui cela sera possible ! L'Opéra national du Rhin vous propose d'accéder aux coulisses et de participer aux "Classes Ouvertes" à Mulhouse et à Strasbourg et y voir ainsi les danseurs s'entraîner.

Les « Classes ouvertes » du Ballet de l'OnR

Du 26 octobre au 22 avril prochain, l’Opéra national du Rhin inaugurera ses « Classes ouvertes » : dispositif qui proposera aux spectateurs de découvrir l’entraînement des danseurs du Ballet. Bruno Bouché, ex-danseur de l’Opéra de Paris devenu chorégraphe et directeur du Ballet, nous dit quelques mots de cette initiative : "L'entrainement régulier d’un danseur commence à la barre et qui va au fur et à mesure se développer, accompagné par un pianiste. Cet entrainement est un développement artistique en soi et pouvoir offrir cela au public à des jeunes scolaires à des personnes qui n’y ont par forcément accès au quotidien est une joie", "Cela offre aux danseurs un soutien considérable car le public est extrêmement attentif".

Pour son nouveau ballet Bruno Bouché qui se donne du 30 octobre au 15 novembre, s'est inspiré de Les Ailes du désir, le célèbre film de Wim Wenders (1987) : "Quand j’ai réfléchi à la direction que je voulais donner au Ballet de l'Opéra national du Rhin, j'ai en tête deux axes importants : penser une nouvelle dramaturgie d'une part, et il y avait un axe de réflexion européenne d'autre part qu'impliquait à mon sens l'emplacement frontalier de l'Opéra national du Rhin. Ce film regroupait ces deux axes et il n’avait jamais été traité chorégraphiquement "

Pour Les Ailes du désir,Bruno Bouché a souhaité accompagner les danseurs de l'Opéra de avec une musique éclectique : "J’ai travaillé avec une jeune compositrice Jamie Man, et nous avons choisi ensemble d'explorer un vaste répertoire : la musique symphonique avec Messiaen et Sibelius, puis de la musique très actuelle du Steve Reich et Antony and the Johnsons"