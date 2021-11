Lang Lang : "Je suis inquiet pour l'avenir de la musique classique"

Après de longs mois d'arrêt, la star du piano retrouve le chemin des salles de concerts. Dans le cadre d'une grande tournée, Lang Lang vit intensément les retrouvailles avec le public français. Un public qu'il a mis du temps à conquérir mais qui, depuis plusieurs années, l'adule indéniablement.

Cela faisait plus de 19 mois qu’il n’était pas venu en France ! Le pianiste Lang Lang a enfin pu revenir dans ce pays qu’il aime tant. Et c’est avec une grande tournée en Europe que la star du piano fait son grand retour. "J’ai ressenti une joie immense face au public au grand complet, j’ai le sentiment que la vie reprend enfin ses droits" nous confie Lang Lang.

Son prochain concert aura lieu le 26 novembre à l’Auditorium de Radio France. Bien que le concert affiche complet, il sera retransmis en direct sur France Musique à 18h.

Au programme de ce récital, il donnera l’intégrale des Variations Golberg de Jean-Sebastien Bach, œuvre qu’il a gravé l’année dernière dans un double disque avec une version studio couplée d'une version live enregistrée en l'Église Saint-Thomas de Leipzig. Il y retrouvera le public français, qu’il décrit comme "difficile à conquérir" et qui possède une façon "plus exigeante" d'écouter de la musique.

"Tant de musiciens ont perdu leur emploi"

Au micro de Jean-Baptiste Urbain, Lang Lang déplore la situation critique vécue par de très nombreux artistes suite à la crise sanitaire et fait état de nombreux de ses collègues qui ont été fauché par la pandémie. "Le Carnegie Hall a été fermé pendant plus de 500 jours. C’était du jamais-vu ! C’est l’une des plus grandes salles au monde !" se désole le pianiste, très inquiet par l'impact que cela aura à moyen-terme sur l'avenir de la musique classique.

Egalement, le musicien le plus connu de la planète profite de sa notoriété pour sensibiliser aux problématiques écologiques. Ainsi il s’est produit récemment au Global Citizen Live aux côtés du groupe Cold Play.

Malgré tous ces projets de concerts, le pianiste ne met pas pour autant de côté de nouveaux projets discographiques, nous laissant d’ailleurs entendre qu’un disque consacré à un compositeur français verra bientôt le jour…