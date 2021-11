Laetitia Casta interprète la pianiste Clara Haskil sur les planches

Pour interpréter la musicienne prodige Clara Haskil, sur un texte du Belge Serge Kribus, le metteur en scène Safy Nebbou a choisi Laetitia Casta, dont c’est le premier seul en scène.

Sur un texte de Serge Kribus, le metteur en scène Safy Nebbou a souhaité faire revivre le temps d’un spectacle l’une des légendes du piano du XXe siècle : Clara Haskil. La pianiste est incarnée par l’icône de la mode et du théâtre Laetitia Casta. Actuellement au Théâtre de l’Odéon à Marseille, la pièce intitulée "Clara Haskil, Prélude et Fugue" n’est pas simplement un biopic mais est un spectacle très musical. En effet, la pianiste Isil Bengi accompagne l’actrice depuis son instrument.

"Ca libère l’imaginaire qu’il y ait peu de choses sur la vie de Clara Haskil" Safy Nebbou

Au micro de Jean-Baptiste Urbain, Safy Nebbou revient sur la volonté qu’il a de porter la vie de Clara Haskil sur scène et de montrer toute la dimension romanesque et méconnue du parcours de la musicienne : "J’ai été touché par la vie de cette femme, traversée par les deux guerres", nous confie le metteur en scène.

En évoquant certains moments choisis de la vie de la pianiste, Safy Nebbou a construit un effet miroir entre la pianiste et Laetitia Casta qui ont, selon lui, "beaucoup de choses en commun et principalement tous les moments de doute et de solitude vécus par ces deux femmes".

