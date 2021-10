La Matinale avec Olivia Ruiz

La chanteuse Olivia Ruiz renoue avec ses origines espagnoles dans son nouveau spectacle « Bouches Cousues » à voir au Théâtre des Bouffes du Nord, en revenant sur les traces de sa famille durant l’exil de ses grands-parents qui ont fui le régime franquiste. Une véritable quête identitaire musicale !

Au programme

La voix mystère

Programmation musicale

Jean-Sebastien Bach

Cantate BWV 51 : Jauchzet gott in allen landen

Edith Mathis, soprano

Orchestre Bach de Munich

Direction, Karl Richter

ARCHIV PRODUKTION