Vijay Iyer & Mike Ladd - InWhatStrumentals : Music from In What Language ?

Dans une série "This is Now”, disponible uniquement en numérique, Pi Recodings livre les versions instrumentales enregistrées à l’époque du fameux "In What Language" signé par Vijay Iyer et Mike Ladd en 2003.

"InWhatStrumentals : Music from In What Language ?" est la version instrumentale inédite de "In What Language" de 2003 (Pi Recordings), la collaboration du pianiste Vijay Iyer avec l'artiste hip-hop, poète et producteur Mike Ladd. "In What Language" avait été créé dans la ville de New York après le 11 septembre.

La transformation de la sécurité des aéroports, en particulier quand d'innocents espaces de rencontre et d'aventure devenus un point de tension pour les sentiments antimusulmans et pour tous ceux qui n’étaient pas Blancs, a frappé Vijay Iyer et Mike Ladd. Ils livraient alors une création commune inspirée par les histoires d'aéroports de leur propre pays et d'autres pays.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)