VIDÉO - Michel Petrucciani par Alex Dutilh, une œuvre à partager

Alex Dutilh décortique Caravan : cette reprise de Duke Ellington par Michel Petrucciani souligne l'héritage du jazz des années 1940 tout en annonçant le jazz d'aujourd'hui.

L'ostinato (répétition d'un motif dans un morceau musical) imaginé par Duke Ellington est très rythmique, ce qui correspond tout à fait au jeu de Michel Petrucciani. Lorsqu'il a créé Caravan, Duke Ellington s'est appuyé sur sa sensibilité de chef d'orchestre, Michel Petrucciani s'inscrit dans sa lignée quand il l'interprète :

On entend un orchestre sous ses doigts (...), on entend la section rythmique, on entend une puissance qui pourrait être celle des cuivres de l'orchestre... Tout cela avec les dix doigts de Michel Petrucciani. Alex Dutilh